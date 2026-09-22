Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Entenda como a redução de estrangeiros pode afetar o elenco do Botafogo

Glorioso está no limite do atual regulamento e terá de se movimentar a partir de 2027

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
22/09/2026 19:00
Favorite o Lance! no Google
Álvaro Montoro, do Botafogo, em ação contra o Cruzeiro
Montoro é um dos destaques do elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Em maioria formada pelos clubes das Séries A e B do Brasileirão, na última segunda-feira (21), em reunião com a CBF, foi aprovada a redução gradual no número de atletas estrangeiros permitidos por partidas organizadas pela entidade. O regulamento atual permite até nove jogadores, mas será modificado a cada ano, até 2030, quando apenas cinco poderão ser relacionados.

John Textor perdeu o controle do Botafogo

Textor vai à Justiça e tenta barrar AGE da SAF do Botafogo

Botafogo
Há 2 horas
Alexandre Leitão, CEO do Grêmio

Botafogo aciona STJD contra CEO do Grêmio após fala de ‘time de picaretas’

Botafogo
Há 6 horas
Hakim Ziyech estreou pelo Botafogo

Ziyech mostra diferencial para ajudar o Botafogo na reta final

Botafogo
Há 1 dia

2027: limite de 8 estrangeiros por clube;
2028: limite de 7 estrangeiros por clube;
2029: limite de 6 estrangeiros por clube;
2030: limite de 5 estrangeiros por clube.

continua após a publicidade

+ Veja os clubes da Série A mais afetados com a nova regra de estrangeiros
+ Textor vai à Justiça e tenta barrar AGE da SAF do Botafogo

O Botafogo, apesar de ter votado a favor da redução do número de atletas "gringos", está no limite do permitido atualmente. Isso deve mudar radicalmente a postura do clube nas janelas de transferências.

O plantel comandado pelo técnico Tite tem nove estrangeiros. São eles: Mateo Ponte e Lucas Villalba (Uruguai); Ferraresi (Venezuela); Medina e Montoro (Argentina); Domingos Andrade (Angola); Jordan Barrera (Colômbia); Ziyech (Marrocos) e Kadir (Panamá). O zagueiro Lucas Monzón tem cidadania uruguaia, mas não conta como estrangeiro por ter nascido no Brasil.

continua após a publicidade

Na última janela, o Botafogo já se movimentou e reduziu drasticamente o número de estrangeiros. Deixaram o clube os zagueiros Bastos (Angola) e Barboza (Argentina), o meia Santi Rodríguez (Uruguai) e os atacantes Correa (Argentina) e Chris Ramos (Espanha) — este emprestado, mas que não deve retornar. Além do quinteto, não estão integrados ao grupo principal o goleiro Cristhian Loor, do Equador, e o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, da Colômbia.

Conforme apurou a reportagem, o clube entende que essa foi uma ação natural dentro da liga em busca de valorização e desenvolvimento de mais jogadores. A ideia, no entanto, é estar sempre no limite, mas sabendo que o planejamento em cima de jogadores estrangeiros será a longo prazo apenas em casos especiais — como com Álvaro Montoro, Medina e Ziyech.

continua após a publicidade
Hakim Ziyech estreou pelo Botafogo
Hakim Ziyech estreou pelo Botafogo contra o Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Torcida do Botafogo reclama

Em enquete promovida pelo Lance!, mais de 74% dos torcedores do Glorioso se mostraram contrários ao movimento da CBF, que teve apoio da maioria dos clubes das Séries A e B do Brasileirão. A opinião é de que "não é a solução e só enfraquecerá o campeonato."

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Futebol Nacional

Regra dos 12 jogos no Brasileirão e times B entram na mira de CBF e clubes

Há 3 minutos
Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do Mundo

Há 21 minutos
Arrascaeta e Lucas Romero posam com árbitro antes de jogo entre Flamengo e Cruzeiro

Futebol Nacional

Dos clubes à Seleção: os impactos da redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Há 1 hora
John Textor perdeu o controle do Botafogo

Botafogo

Textor vai à Justiça e tenta barrar AGE da SAF do Botafogo

Há 2 horas
Alexandre Leitão, CEO do Grêmio

Botafogo

Botafogo aciona STJD contra CEO do Grêmio após fala de 'time de picaretas'

Há 6 horas
Hakim Ziyech estreou pelo Botafogo

Botafogo

Ziyech mostra diferencial para ajudar o Botafogo na reta final

Há 12 horas
Mais LANCE!
Parede em Portugal: líder em desarmes e cortes no Casa Pia, David Sousa, ex-zagueiro do Botafogo vive grande fase no futebol português.

Ex-Botafogo, David Sousa alcança 100 jogos na Europa

Mirassol x Botafogo foi a partida com recorde de tempo de bola rolando no Brasileirão

Brasileirão tem recorde histórico dos pontos corridos na 28ª rodada; veja

Troféu da Série A do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Clubes aprovam redução de estrangeiros no Brasileirão

Premiação Copa do Brasil

Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Botafogo Basquete contratou Ricardo Fischer e repatriou Isaac Thornton

Botafogo Basquete reformula elenco e dá salto de investimento

Tire comandando o Botafogo durante jogo contra o Mirassol

Análise Tática do Guffo: o Botafogo de Tite começa agora

Botafogo perdeu para o Mirassol

Botafogo recebe folga e terá de treinar longe do Lonier nos próximos dias

Tite no comando do Botafogo contra o Mirassol

Após estreia, Tite ganha duas semanas para moldar novo Botafogo

Ziyech em estreia pelo Botafogo

Ziyech comenta estreia pelo Botafogo: 'Frustrante'

Tite e Bellão em Mirassol x Botafogo

Tite explica derrota do Botafogo para o Mirassol no Brasileirão

Tite à beira do campo no jogo do Botafogo contra o Mirassol

Torcedores do Botafogo mandam recado a Tite após derrota para o Mirassol

Ziyech com a camisa do Botafogo

Atuação de Ziyech em Mirassol x Botafogo viraliza: 'Bizarro'

Mirassol comemora gol contra o Botafogo

Com dupla lei do ex, Botafogo perde para o Mirassol na estreia de Tite