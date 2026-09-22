Entenda como a redução de estrangeiros pode afetar o elenco do Botafogo
Glorioso está no limite do atual regulamento e terá de se movimentar a partir de 2027
Em maioria formada pelos clubes das Séries A e B do Brasileirão, na última segunda-feira (21), em reunião com a CBF, foi aprovada a redução gradual no número de atletas estrangeiros permitidos por partidas organizadas pela entidade. O regulamento atual permite até nove jogadores, mas será modificado a cada ano, até 2030, quando apenas cinco poderão ser relacionados.
2027: limite de 8 estrangeiros por clube;
2028: limite de 7 estrangeiros por clube;
2029: limite de 6 estrangeiros por clube;
2030: limite de 5 estrangeiros por clube.
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O Botafogo, apesar de ter votado a favor da redução do número de atletas "gringos", está no limite do permitido atualmente. Isso deve mudar radicalmente a postura do clube nas janelas de transferências.
O plantel comandado pelo técnico Tite tem nove estrangeiros. São eles: Mateo Ponte e Lucas Villalba (Uruguai); Ferraresi (Venezuela); Medina e Montoro (Argentina); Domingos Andrade (Angola); Jordan Barrera (Colômbia); Ziyech (Marrocos) e Kadir (Panamá). O zagueiro Lucas Monzón tem cidadania uruguaia, mas não conta como estrangeiro por ter nascido no Brasil.
Na última janela, o Botafogo já se movimentou e reduziu drasticamente o número de estrangeiros. Deixaram o clube os zagueiros Bastos (Angola) e Barboza (Argentina), o meia Santi Rodríguez (Uruguai) e os atacantes Correa (Argentina) e Chris Ramos (Espanha) — este emprestado, mas que não deve retornar. Além do quinteto, não estão integrados ao grupo principal o goleiro Cristhian Loor, do Equador, e o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, da Colômbia.
Conforme apurou a reportagem, o clube entende que essa foi uma ação natural dentro da liga em busca de valorização e desenvolvimento de mais jogadores. A ideia, no entanto, é estar sempre no limite, mas sabendo que o planejamento em cima de jogadores estrangeiros será a longo prazo apenas em casos especiais — como com Álvaro Montoro, Medina e Ziyech.
Torcida do Botafogo reclama
Em enquete promovida pelo Lance!, mais de 74% dos torcedores do Glorioso se mostraram contrários ao movimento da CBF, que teve apoio da maioria dos clubes das Séries A e B do Brasileirão. A opinião é de que "não é a solução e só enfraquecerá o campeonato."
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