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Santos é condenado a pagar dívida milionária ao Cuiabá por Joaquim

Decisão da CNRD envolve dívida referente à negociação do zagueiro Joaquim e ainda cabe recurso ao Santos

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
22/09/2026 20:16
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Joaquim em ação pelo Santos (Foto: Raul Baretta / Santos)

O Santos foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF a pagar R$ 18,6 milhões por uma dívida ao Cuiabá envolvendo a negociação do zagueiro Joaquim. A decisão foi divulgada pelo clube mato-grossense nesta segunda-feira (22) e ainda cabe recurso ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA).

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Joaquim foi vendido pelo Cuiabá ao Santos em fevereiro de 2023. Posteriormente, o zagueiro foi transferido ao Tigres, do México. Parte da dívida também está relacionada à cláusula que previa ao clube mato-grossense uma participação em uma futura negociação do atleta, o que ocorreu em julho de 2024, quando o jogador foi vendido por US$ 8 milhões (aproximadamente R$ 45 milhões na cotação da época).

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Segundo o Cuiabá, a última parcela originalmente prevista no acordo venceu em janeiro de 2025.

— O Cuiabá renegociou e abriu mão de parte relevante do que tinha a receber. Mesmo assim, o Santos pagou apenas a primeira das cinco novas parcelas. O Cuiabá acionou a CNRD em maio de 2025, e a sentença levou dezesseis meses para sair — diz um trecho da nota oficial.

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Veja a nota na íntegra

O Cuiabá Esporte Clube informa que, nesta data, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF condenou o Santos Futebol Clube a pagar ao Cuiabá R$ 18.616.377,46.

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A dívida vem da venda do zagueiro Joaquim ao Santos, em fevereiro de 2023, e da participação do Cuiabá na revenda do atleta ao Tigres, do México. A última parcela venceu em janeiro de 2025. Para facilitar o acerto, o Cuiabá renegociou e abriu mão de parte relevante do que tinha a receber. Mesmo assim, o Santos pagou apenas a primeira das cinco novas parcelas. O Cuiabá acionou a CNRD em maio de 2025, e a sentença levou dezesseis meses para sair.

O Cuiabá recebe a decisão com respeito, mas não com alívio. Sentença não paga salário. O que o clube espera agora é o pagamento imediato. O Santos ainda pode recorrer ao CBMA. O Cuiabá deixa registrado desde já que não aceitará em silêncio o uso de recursos e expedientes processuais com o único objetivo de adiar mais uma vez o que é devido há quase dois anos. O histórico recente preocupa: nas cobranças movidas pelo Arouca e pelo Mônaco perante a FIFA, o Santos só pagou depois de receber transfer ban, embora já estivesse condenado havia meses. No mesmo período, seguiu contratando.

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