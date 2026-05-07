O Fut&Papo desta quinta-feira (7) promete esquentar o debate sobre a Seleção Brasileira logo nos primeiros minutos. Ex-lateral da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2006 e 2010, Gilberto participou da resenha no Lance!TV e não fugiu da principal discussão do momento: afinal, Neymar deve ou não disputar a próxima Copa do Mundo?

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Assista ao vivo Gilberto no Fut&Papo

➡️Seis motivos para Neymar ir ou não ir à Copa na busca pelo hexa

Sem rodeios, Gilberto deu uma resposta forte e contundente sobre o tema, em uma declaração que promete repercutir entre torcedores e comentaristas esportivos. O ex-jogador analisou o atual cenário da Seleção Brasileira e fez críticas ao momento vivido pela equipe, colocando em pauta o futuro de Neymar no ciclo mundialista.

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Além da polêmica envolvendo a Seleção, o programa também mergulha na trajetória de Gilberto no futebol. O ex-lateral relembrou os primeiros passos da carreira com a camisa do Flamengo, período em que atuou ao lado do irmão, Nélio, e destacou momentos marcantes da passagem pelo Vasco.

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Durante a entrevista, Gilberto ainda compartilhou bastidores da convivência com dois dos maiores nomes da história do futebol brasileiro: Romário e Edmundo, com quem dividiu o vestiário e o campo em uma das fases mais emblemáticas do Vasco.

Sobre o Fut&Papo

O Fut&Papo vai ao ar às 12h, com apresentação de João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, além da direção de Marcelo Gorodicht. Com bastidores, opiniões fortes e histórias de vestiário, a edição promete movimentar o debate entre os fãs de futebol.

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Como foi o último Fut&Papo

O Fut&Papo desta quinta-feira destacou a trajetória de Toró, personagem marcante da rivalidade Fla-Flu. Revelado pelo Fluminense Football Club e campeão pelo Clube de Regatas do Flamengo, o ex-volante relembrou momentos decisivos da carreira, como a saída do Tricolor e os bastidores vividos no futebol. Durante a entrevista, Toró também revelou um detalhe inédito sobre o histórico gol de Ronaldo Angelim no título brasileiro de 2009 do Flamengo. ➡️Veja como foi!