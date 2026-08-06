Saída de atacante pode abrir espaço para Ryan Francisco no São Paulo Com a saída de Tapia por empréstimo, jovem ganha uma nova oportunidade para buscar mais espaço no elenco de Dorival Júnior

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O atacante Ryan Francisco busca reconquistar seu espaço no time profissional do São Paulo. Em julho do ano passado, o jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante um treino e precisou passar por cirurgia. Mas agora a situação pode ser favorável ao jovem.

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Recuperado há poucas semanas, o jogador de 19 anos passou a ser utilizado pelo time Sub-20 para ganhar ritmo de jogo e, na sequência, voltar a ser opção entre os jogadores profissionais sob o comando de Dorival Júnior.

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Nesta intertemporada durante a Copa do Mundo, a comissão técnica aproveitou para fazer alguns testes e mesclar jogadores jovens ao lado dos mais experientes. E, com a recente saída de Gonzalo Tapia para o futebol dos Estados Unidos, Ryan Francisco pode ser mais utilizado em campo, já que pode suprir a ausência de Calleri, quando necessário.

Ryan Francisco, inclusive, é visto pela comissão técnica como um centroavante com perfil mais flexível, que também utiliza de sua velocidade para atacar espaços entre os defensores. Agora, o atleta busca ganhar espaços nesta reta final de temporada em que o São Paulo ainda disputa a Sul-Americana e, é claro, o Campeonato Brasileiro.

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Números de Ryan Francisco pelo São Paulo

16 jogos (3 titular)

3 gols

126 min p/ marcar gol

7/13 finalizações no gol

54% de pontaria na finalização

67% de conversão de grandes chances (2/3)

0.3 passe decisivo por jogo

0.3 drible certo por jogo (44% de acerto, 4/9)

38% de eficiência nos duelos (21/56)

0.6 falta sofrida por jogo

*Os números acima foram fornecidos pelo Sofascore

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Tapia é emprestado ao Columbus Crew

O Tricolor acertou o empréstimo de Gonzalo Tapia ao Columbus Crew, dos Estados Unidos. O atacante chileno de 24 anos teve negócio fechado com acordo válido por uma temporada e com opção de compra fixada em 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões, de acordo com a cotação atual), segundo apuração do Lance!.

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Há algumas semanas, antes mesmo da abertura da janela de transferências, as conversas já haviam começado para que a negociação fosse concretizada, apesar de algumas divergências financeiras no meio do caminho. Nesta quarta-feira (5), no entanto, o martelo foi batido e o jogador não vestirá mais a camisa tricolor.