Flamengo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo (20), pela 28ª rodada do Brasileirão
Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão do Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
Como chega o Flamengo
O Rubro-Negro vem de empate por 1 a 1 com o Independiente Valle pela Libertadores, também no Maracanã, que garantiu a classificação à semifinal após a vitória por 2 a 0 fora de casa no jogo de ida. Antes, o time de Leonardo Jardim acumulou cinco vitórias consecutivas, incluindo quatro jogos do Brasileiro. Mais um triunfo é fundamental para manter a liderança, já que a vantagem sobre o Palmeiras é de apenas um ponto.
Para a partida no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim não contará com Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino, suspensos. Assim, o time terá mudanças importantes no time titular, que pode contar com Sául ao lado de Jorginho no meio-campo. Lesionado, Evertton Araújo completa a lista de baixas.
Como chega o RB Bragantino
O Bragantino, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A equipe ocupa a 9ª colocação do torneio, de olho em vaga em competições continentais.
Para enfrentar o Flamengo, o técnico Vágner Mancini não contará com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Wallace Yan, ex-Flamengo, ambos por suspensão. Por outro lado, terá o retorno do zagueiro Alix Vinícius, que cumpriu suspensão na última rodada.
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Ficha técnica de Flamengo x RB Bragantino
28ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Joverton Wesley De Souza Lima
🖥️ VAR: Kléber Ariel Gonçalves Silva
Escalações prováveis
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Red Bull Bragantino
Tiago Volpi; Agustin Sant Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê Nascimento; Eric Ramires, Fabinho; Herrera, Lucas Barbosa e Fernando; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
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