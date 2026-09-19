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Flamengo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo (20), pela 28ª rodada do Brasileirão

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 06:00
Atualizado há 2 minutos
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Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Red Bull Bragantino
Onde assistir ao vivo à partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte: Lance!)

Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão do Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Bragantino-escudo-onde-assistir
RBB
Brasileirão
28ª rodada
Data e Hora
Domingo, 20 de setembro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local
Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã), no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Rodrigo José Pereira de Lima
Assistentes
Bruno Boschilia e Joverton Wesley De Souza Lima
Var
Kléber Ariel Gonçalves Silva
Onde assistir

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro vem de empate por 1 a 1 com o Independiente Valle pela Libertadores, também no Maracanã, que garantiu a classificação à semifinal após a vitória por 2 a 0 fora de casa no jogo de ida. Antes, o time de Leonardo Jardim acumulou cinco vitórias consecutivas, incluindo quatro jogos do Brasileiro. Mais um triunfo é fundamental para manter a liderança, já que a vantagem sobre o Palmeiras é de apenas um ponto.

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Para a partida no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim não contará com Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino, suspensos. Assim, o time terá mudanças importantes no time titular, que pode contar com Sául ao lado de Jorginho no meio-campo. Lesionado, Evertton Araújo completa a lista de baixas.

Como chega o RB Bragantino

O Bragantino, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A equipe ocupa a 9ª colocação do torneio, de olho em vaga em competições continentais.

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Para enfrentar o Flamengo, o técnico Vágner Mancini não contará com o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Wallace Yan, ex-Flamengo, ambos por suspensão. Por outro lado, terá o retorno do zagueiro Alix Vinícius, que cumpriu suspensão na última rodada.

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Ficha técnica de Flamengo x RB Bragantino

28ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Joverton Wesley De Souza Lima
🖥️ VAR: Kléber Ariel Gonçalves Silva

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Escalações prováveis

Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Red Bull Bragantino
Tiago Volpi; Agustin Sant Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê Nascimento; Eric Ramires, Fabinho; Herrera, Lucas Barbosa e Fernando; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

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