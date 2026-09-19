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Era Tite começa no Botafogo à procura de estabilidade

Glorioso encara o Mirassol fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 05:00
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Botafogo venceu o Grêmio
Botafogo venceu o Grêmio e quebrou jejum de seis partidas no Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Um novo início para o Botafogo. Após a boa vitória no confronto direto com o Grêmio, o Glorioso vira a página e começa o trabalho sob o comando do técnico Tite neste sábado (19), contra o Mirassol, às 17h (de Brasília), no Maião, pela 28ª rodada do Brasileirão, visando engrenar e deixar para trás quaisquer dúvidas quanto ao status no fim do ano.

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Os três pontos conquistados em casa deram ao Glorioso uma vantagem de sete para o 17º colocado Vasco, que abre a zona de rebaixamento, e amenizaram a situação. O compromisso do fim de semana será mais um na luta direta, para afastar-se ainda mais da parte baixa da tabela e, quem sabe, vislumbrar novos caminhos.

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O Mirassol está em 15º, com 29 somados, e vê de muito perto o risco de queda para a Série B da próxima temporada. O técnico Tite sabe da importância de conquistar bons resultados em seu início e destacou na entrevista coletiva de apresentação.

— Então, um primeiro momento, ele é dessa pontuação, e depois a ambição, ela é de ambicionar outras situações que elas possam acontecer, o quanto mais rápido possível, atingir essa pontuação, sim. Pego para exemplificar que, sete rodadas do Campeonato Brasileiro no Corinthians, campeão da Libertadores, nós estávamos na zona de rebaixamento, e eu coloquei a exemplo, nós só vamos buscar uma preparação para o Mundial e buscar o Mundial. Só para exemplificar, eu consigo ilustrar, no momento em que nós chegarmos com 45 pontos, aí tu ambiciona e prepara. Então, esse momento, esse próximo passo, ele é o mais importante. Essa primeira trajetória é para ampliar o horizonte, para abrir possibilidades maiores — disse o técnico do Botafogo.

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Tite fará sua estreia pelo Botafogo diante do Mirassol
Tite fará sua estreia pelo Botafogo diante do Mirassol (Foto: João Fraga/Lance!)

Botafogo de olho em boa sequência

Ir ao Maião e pontuar — se possível, colocando três pontos na bagagem — é fundamental para estabilizar o cenário. Este será o primeiro compromisso com novas ideias de jogo de uma comissão técnica que, depois disso, terá duas semanas para ajustar, visando crescimento na competição.

Após os compromissos da Seleção na pausa para a Data Fifa, o Alvinegro terá jogos contra Vasco, Coritiba, Chapecoense, Internacional e Remo. Recorte importante e que deve definir a condição da equipe na temporada.

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