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Em meio à crise e má fase no Brasileirão, Corinthians se prepara para enfrentar o Fluminense

Timão chega à 28ª rodada sob pressão por sequência de derrotas, protestos no CT e eliminação continental; confira o cenário

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
19/09/2026 06:01
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Jogadores consolam Memphis Depay após a derrota do Corinthians para o Estudiantes.
Jogadores consolam Memphis Depay após a derrota do Corinthians para o Estudiantes - (Foto: Nino Cirenza/AtoPress/Folhapress)

O Corinthians chega à 28ª rodada do Brasileirão em seu pior momento na temporada. Após a eliminação na Libertadores, o clube enfrenta dificuldades financeiras e manifestações das torcidas organizadas contra o elenco e a diretoria. O time comandado por Fernando Diniz enfrenta o Fluminense, neste domingo (20), em duelo tratado internamente como decisivo.

O elenco do Corinthians realizou duas atividades e fará o último treino neste sábado (19), visando o confronto contra o Tricolor Carioca. O técnico Fernando Diniz conta com o retorno do volante Allan, que não atuou contra o Flamengo por estar emprestado pelo clube carioca até dezembro de 2026. Em contrapartida, o atacante e artilheiro da temporada, Yuri Alberto, segue em recuperação de lesão na posterior da coxa direita e não deve atuar.

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Na última quinta-feira (17), um dia após a queda na Libertadores, o diretor executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, concedeu entrevista coletiva. O dirigente afirmou que a equipe precisa voltar a vencer e encerrar a sequência negativa no Brasileirão, que já soma cinco derrotas consecutivas. A última vitória no torneio nacional ocorreu no dia 9 de agosto, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

— Voltar a ganhar, o que importa é vitória. Temos que ganhar no domingo (20), jejum incômodo. A torcida está sempre lá, sempre apoiando. Não temos nada o que reclamar deles. Precisamos de resultado. Dizer agora se vamos terminar em oitavo ou sétimo é prematuro. Depois do Fluminenste, temos mais jogos e o objetivo é terminar com tranquilidade. Temos que devolver o Corinthians para uma competição sul-americana no ano que vem, de preferência a Libertadores — declarou o execrutivo do Timão.

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Torcida se reune com o elenco e cobra postura

Torcedores organizados do Corinthians estiveram no CT Joaquim Grava e se reuniram, na manhã desta sexta-feira (18), com parte do elenco. A conversa acontece dois dias após o Timão ser eliminado da Libertadores e com um momento instável vivido pelo clube na temporada.

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As lideranças das torcidas organizadas do Corinthians se reuniram com um grupo de jogadores, antes do treino realizado por Fernando Diniz, nesta sexta-feira, e cobraram explicações dos jogadores sobre a postura dentro de campo nas últimas partidas. A informação foi publicada inicialmente pelo portal "Meu Timão" e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Após a reunião com o elenco, o presidente da Gaviões da Fiel, Alexandre Domenico, em entrevista à "Central do Timão", comentou sobre os tópicos da conversa e declarou que houve uma cobrança "franca" com os jogadores. Os principais focos foram o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o camisa 10 do Timão, Memphis Depay.

— O principal que tinha que estar aqui era o presidente, então ele atendeu a gente também. Estava aqui, na verdade, e cobramos desde o presidente, Marcelo Paz, Diniz, jogadores, principal o Sr. Memphis e o Garro — o Memphis um pouco mais —, de uma maneira bem incisiva mesmo, de uma maneira mais enérgica, mas até franca com os jogadores. Eles falaram várias realidades que todos nós sabemos, a situação em que o clube se encontra, de várias situações atrasadas… Mas que não justifica, não justifica. Eles falaram que não justifica o mau desempenho em campo — disse o presidente da Gaviões da Fiel, Alexandre Domenico.

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Sequência incomoda na temporada

A equipe treinada por Fernando Diniz atravessa uma sequência incômoda no Brasileirão, vindo de cinco derrotas seguidas. Com isso, o Alvinegro caiu na tabela e ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos, apenas quatro a mais que o Grêmio, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Mesmo com os resultados negativos, o direitos executivo Marcelo Paz, em coletiva na pultima quainta-feira (17), afirmou que, o Corinthians mantém a confiança no trabalho de Fernando Diniz, apesar do momento ruim vivido pela equipe. O dirigente relembrou que o treinador assumiu o time na 16ª colocação do Brasileirão, recuperou a autoestima do elenco e conduziu a equipe a uma campanha considerada decente na Libertadores.

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— Para falar do Diniz, temos que contar a história dele no clube. Estávamos em 16º (no Brasileiro), ele recuperou a autoestima, fez uma Libertadores decente. Momento é ruim. Hoje, o presidente esteve aqui, conversou comigo, jogadores e deu total confiança ao Diniz. Não há dúvida sobre o trabalho dele e que vamos brigar em cima, como brigamos. Momento é de dar as mãos — disse Marcelo Paz.

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Corinthians soma 31 jogos, com 13 vitórias, oito empates e dez derrotas. O aproveitamento no período é de 51%, com 34 gols marcados, média de 1,1 por jogo, e 27 sofridos, média de 0,9.

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Fernando Diniz tecnico do Corinthians
Fernando Diniz tecnico do Corinthians - (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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