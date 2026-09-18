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Ituano deve receber quase R$ 50 milhões por venda de Martinelli ao Al-Hilal

Clube paulista tem direito a 12% da negociação do atacante

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 20:54
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Gabriel Martinelli com camisa do Al-Hilal
Gabriel Martinelli é o novo jogador do Al-Hilal (Foto: Divulgação)

O Ituano deve receber cerca de R$ 49 milhões pela transferência de Gabriel Martinelli do Arsenal para o Al-Hilal. O atacante foi negociado com o clube saudita neste mês por 70 milhões de euros, aproximadamente R$ 416 milhões na cotação atual, e o time de Itu tem direito a 12% do valor da operação.

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A quantia destinada ao Ituano é composta por 10% dos direitos federativos que pertencem ao clube e outros 2% referentes ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Martinelli passou pelo Galo de Itu entre os 14 e os 18 anos e se destacou profissionalmente pela equipe antes de ser vendido ao Arsenal, em 2019.

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O pagamento da transferência será realizado pelo clube inglês em quatro parcelas. A primeira delas está prevista ainda para este ano e será a maior. As outras três serão pagas em 2027, 2028 e 2029. Os percentuais de cada parcela não foram divulgados.

Ituano ainda discute valores com o Arsenal

Apesar da estimativa de aproximadamente R$ 49 milhões, o Ituano ainda negocia com o Arsenal os detalhes do repasse. O gestor da SAF do clube, Juninho Paulista, evitou confirmar o valor exato que será destinado aos cofres do time paulista.

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— O Ituano ainda está resolvendo isso com o Arsenal. Não tem isso ainda totalmente definido, em termos de percentuais e de quanto vai receber — afirmou Juninho.

Na semana passada, o dirigente havia mencionado que o Ituano teria 20% dos direitos federativos de Martinelli. Posteriormente, porém, explicou que o clube é dono de 10%, enquanto os outros 10% pertencem a um parceiro.

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Esses 10% não ficarão com o Ituano. O percentual será destinado ao empresário responsável por levar Martinelli do Corinthians para o clube de Itu, em 2015. A identidade do agente não foi revelada.

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Dinheiro chega em momento importante para o Ituano

O valor da negociação representa uma receita importante para o Ituano, que não conseguiu o acesso na Série A2 do Campeonato Paulista nem na Série C do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

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Juninho Paulista destacou que o dinheiro será utilizado, inicialmente, para ajudar o clube a manter sua estrutura e quitar compromissos. Segundo o dirigente, o Ituano atualmente não é autossustentável e precisa de recursos extras.

— Vai ajudar o Ituano principalmente nessa fase em que se encontra. O Ituano, neste momento, não é um clube autossustentável, então sempre precisamos de recursos extras. É um reforço que vem para mantermos a estrutura que temos hoje, esse é o ponto principal, e aí sim, se sobrar um valor para que façamos mais investimentos, será feito. Temos que ir por etapas, cobrir o que deve, fechar o ano e aí fazer o planejamento do ano que vem. Infelizmente o Ituano vai disputar as mesmas competições no ano que vem, então continuamos deficitários.

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O gestor também ressaltou que a receita será importante para o clube manter os custos de sua estrutura e buscar novamente um cenário de autossustentabilidade.

— Todo mundo já fez o cálculo de quanto o Ituano vai receber. Agora, chega no final do mês, o clube tem que pagar. Toda essa estrutura que a gente mantém é cara. E o que recebemos não é suficiente para mantê-la. Isso ninguém quer saber, que sai do nosso bolso. Mas é importante, porque é uma receita que vem nos ajudar. É algo que investimos para ter esse retorno. E, principalmente, em um momento em que o Ituano precisa desse recurso para manter, no mínimo essa estrutura. E para voltar a ser autossustentável como foi em 2022, 2023 e 2024, quando estávamos na Série A1 do Paulista e na Série B do Brasileiro — completou.

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➡️Gabriel Martinelli marca hat-trick pelo Al-Hilal; veja os gols

Martinelli deixou o Ituano em 2019

Revelado pelo Ituano, Martinelli chegou ao clube em 2015, depois de passar pelo Corinthians. O atacante ganhou destaque no futebol paulista e foi vendido ao Arsenal em 2019 por seis milhões de libras, valor que correspondia a aproximadamente R$ 30 milhões na época.

Naquele ano, Martinelli foi um dos principais nomes do Ituano no Campeonato Paulista. O atacante marcou 10 gols e deu três assistências em 34 partidas pelo time profissional, além de integrar a seleção do estadual e ser eleito a revelação da competição.

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Depois de deixar o futebol brasileiro, Martinelli construiu sua trajetória no Arsenal e também passou a defender a Seleção Brasileira. O atacante disputou duas Copas do Mundo pelo Brasil.

Em setembro deste ano, o jogador foi negociado pelo Arsenal com o Al-Hilal. Martinelli já estreou pelo clube saudita e marcou três gols em sua segunda partida pela equipe.

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Corinthians também pode receber valor

Além do Ituano, o Corinthians também pode receber uma quantia pela transferência. O clube formador pode ter direito a 0,5% do valor da negociação por conta da passagem de Martinelli pelo Timão quando o jogador tinha 12 e 13 anos.

Pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, os clubes que participam da formação de um atleta entre os 12 e os 23 anos podem receber uma porcentagem de transferências futuras, conforme o período em que o jogador permaneceu em cada equipe.

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No caso de Martinelli, o Ituano tem direito a 2% referentes ao período dos 14 aos 18 anos:

IdadePercentual

14 anos

0,25%

15 anos

0,25%

16 anos

0,5%

17 anos

0,5%

18 anos

0,5%

Total do Ituano

2%

Com 0,5% da negociação de 70 milhões de euros, o Corinthians pode receber cerca de R$ 2 milhões.

Como deve ser dividido o valor da venda de Martinelli

Considerando a negociação de 70 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 416 milhões:

  1. Valor total da transferência: R$ 416 milhões
  2. Ituano: cerca de R$ 49 milhões — 10% dos direitos federativos + 2% do mecanismo de solidariedade da Fifa
  3. Empresário que levou Martinelli ao Ituano: cerca de R$ 41 milhões — 10% dos direitos federativos
  4. Corinthians: cerca de R$ 2 milhões — 0,5% pelo mecanismo de solidariedade da Fifa

O Ituano só voltará a disputar partidas oficiais em 2027. Na atual temporada, o clube não conseguiu o acesso na Série A2 do Campeonato Paulista e na Série C do Campeonato Brasileiro.

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