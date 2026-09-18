Emerson Royal compara Barcelona e Flamengo: 'Mais difícil'

Emerson Royal comparou a experiência de jogar no Flamengo com a de atuar pelo Barcelona. Durante participação no podcast Pod Boa, em episódio que saiu nesta sexta-feira (18), o lateral-direito afirmou que considera mais difícil defender o clube carioca por conta da pressão e do ambiente vivido no futebol brasileiro.

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— Nós, brasileiros temos a característica de opinar mais. Lá fora, o futebol é lindo, mas o Brasil é o país do futebol. O extracampo lá fora não é tão forte igual aqui. Em todo lugar você vive normal mesmo com uma derrota, aqui é diferente. Esse calor humano, pro bem e pro mal, é totalmente diferente. Então é mais difícil jogar no Flamengo — afirmou Emerson Royal.

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Emerson Royal durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

Emerson Royal teve passagem curta pelo Barcelona

Emerson Royal chegou ao Barcelona em 2021, após se destacar no futebol espanhol. O lateral havia sido contratado inicialmente em um modelo de negócio que envolvia o Betis e, depois, retornou ao clube catalão para a temporada 2021/22.

A passagem pelo Barcelona, porém, durou apenas três partidas. Depois das três primeiras rodadas de LaLiga, sendo uma delas como titular, o brasileiro foi negociado com o Tottenham por 30 milhões de euros nos últimos dias da janela de transferências.

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Na época, Emerson revelou que ficou surpreso com a decisão do clube e afirmou que gostaria de ter tido mais tempo para atuar pela equipe. Segundo o jogador, a negociação aconteceu de maneira repentina, quando ele acreditava que faria parte dos planos do Barcelona.

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A venda ocorreu em um período no qual o Barcelona precisava abrir espaço na folha salarial por conta das regras do Fair Play Financeiro de LaLiga. Ronald Koeman, então treinador da equipe, explicou posteriormente que a negociação foi considerada uma alternativa para ajudar financeiramente o clube.

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Depois da experiência no Barcelona, Emerson Royal defendeu o Tottenham por quatro temporadas, disputando 101 partidas e marcando quatro gols. Na última temporada, o lateral atuou pelo Milan, antes de retornar ao futebol brasileiro para defender o Flamengo.

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