Torcida do Flamengo reage ao anúncio de Lorran no Sharjah FC: 'Ficou claro'

O anúncio da transferência de Lorran para o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, gerou repercussão entre torcedores do Flamengo nas redes sociais. O meia-atacante, de 19 anos, foi negociado em definitivo por cerca de 1,3 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,8 milhões), após retornar ao clube no meio deste ano.

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A saída do jogador dividiu opiniões entre os rubro-negros. Enquanto alguns lamentaram a negociação e apontaram falta de oportunidades para o jovem, outros consideraram que Lorran teve chances no time profissional e não conseguiu se firmar.

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Veja a repercussão:

Lorran voltou ao Flamengo no meio deste ano, depois de ser emprestado ao Pisa, da Itália. No clube italiano, teve uma passagem discreta e não permaneceu em definitivo.

De volta ao Rubro-Negro, o meia-atacante participou da pré-temporada em Portugal e teve boas atuações nos amistosos. A expectativa era de que pudesse receber novas oportunidades no elenco principal, mas isso não aconteceu.

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Lorran, do Flamengo, na decisão do Mundial Sub-20 contra o Barcelona (Foto: Divulgação/Flamengo)

Nos últimos dias, o jogador vinha treinando no Ninho do Urubu enquanto aguardava a definição de seu futuro. Antes do Sharjah FC, o Granada, da Espanha, também demonstrou interesse, mas a negociação não avançou.

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Números de Lorran pelo Flamengo

39 jogos 17 partidas como titular 3 gols 3 assistências 26 passes decisivos 51 finalizações 20 finalizações no alvo 72 dribles certos 81% de acerto nos passes

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