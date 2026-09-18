Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida do Flamengo reage ao anúncio de Lorran no Sharjah FC: 'Ficou claro'

Jovem de 19 anos foi negociado em definitivo pelo Rubro-Negro por cerca de R$ 7,8 milhões

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 21:22
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Lorran comemora gol pelo Flamengo
Lorran comemora gol pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

O anúncio da transferência de Lorran para o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, gerou repercussão entre torcedores do Flamengo nas redes sociais. O meia-atacante, de 19 anos, foi negociado em definitivo por cerca de 1,3 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,8 milhões), após retornar ao clube no meio deste ano.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A saída do jogador dividiu opiniões entre os rubro-negros. Enquanto alguns lamentaram a negociação e apontaram falta de oportunidades para o jovem, outros consideraram que Lorran teve chances no time profissional e não conseguiu se firmar.

continua após a publicidade

Veja a repercussão:

Lorran voltou ao Flamengo no meio deste ano, depois de ser emprestado ao Pisa, da Itália. No clube italiano, teve uma passagem discreta e não permaneceu em definitivo.

De volta ao Rubro-Negro, o meia-atacante participou da pré-temporada em Portugal e teve boas atuações nos amistosos. A expectativa era de que pudesse receber novas oportunidades no elenco principal, mas isso não aconteceu.

continua após a publicidade
Lorran, do Flamengo, na decisão do Mundial Sub-20 contra o Barcelona
Lorran, do Flamengo, na decisão do Mundial Sub-20 contra o Barcelona (Foto: Divulgação/Flamengo)

Nos últimos dias, o jogador vinha treinando no Ninho do Urubu enquanto aguardava a definição de seu futuro. Antes do Sharjah FC, o Granada, da Espanha, também demonstrou interesse, mas a negociação não avançou.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Números de Lorran pelo Flamengo

  1. 39 jogos
  2. 17 partidas como titular
  3. 3 gols
  4. 3 assistências
  5. 26 passes decisivos
  6. 51 finalizações
  7. 20 finalizações no alvo
  8. 72 dribles certos
  9. 81% de acerto nos passes

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Memphis Depay com a camisa da Holanda

Fora de Campo

Torcida do Corinthians reage à ausência de Memphis em convocação

Há 18 minutos
Emerson Royal durante Flamengo e Cruzeiro, pela Libertadores

Fora de Campo

Emerson Royal compara Barcelona e Flamengo: 'Mais difícil'

Há 1 hora
EA Sports FC 27 foi lançado na versão Ultimate nesta sexta-feira

Fora de Campo

Mirassol é mais um clube do Brasileirão a ser licenciado no EA FC 27

Há 2 horas
Filipe Luís, técnico do Monaco, líder da League 1

Fora de Campo

Filipe Luís chama atenção após jogo do Monaco: 'Avassalador'

Há 3 horas
Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League

Fora de Campo

Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea na Premier League: 'Piada'

Há 4 horas
Diego Ribas de terno

Fora de Campo

Diego Ribas realiza primeira viagem internacional de projeto de liderança

Há 6 horas
Mais LANCE!
Novo terceiro uniforme do Corinthians, em homenagem ao ex-goleiro Tobias

Rivais ironizam nova camisa do Corinthians: 'Copia, só não faz igual'

Comentarista aponta frustração em janela de transferências do Flamengo (Foto: Divulgação/Globo)

Eric Faria critica gramado do Maracanã após jogo do Flamengo

Palmeiras segue sendo o clube com maior participações em semifinais da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Flamengo ou Palmeiras? Veja quem mais chegou às semifinais da Libertadores

A CazéTV prepara uma cobertura especial para acompanhar de perto a Copa Davis

CazéTV prepara cobertura especial para a Copa Davis no Rio de Janeiro

Leonardo Jardim em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após classificação na Libertadores

Jorginho é expulso em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores

Jorginho é expulso e torcedores do Flamengo reagem: 'Inadmissível'

Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia

Convocação da Colômbia desfalca Palmeiras, Vasco, Atlético-MG e CAP

Ayrton Lucas corre para defender o Flamengo contra o Independiente del Valle na Libertadores

Torcida do Flamengo critica Ayrton Lucas em gol do Del Valle: 'O que foi isso?'

Rossi em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores

Falha de Rossi em Flamengo x Del Valle repercute: 'Não existe'

Erick Pulgar em lance durante Flamengo x Del Valle

Rivais questionam arbitragem em Flamengo x Del Valle: 'Vergonha'

Bruno Henrique perdeu um gol cara a cara em Flamengo x Del Valle

Gol perdido em Flamengo x Del Valle gera revolta: 'Não pode'

Leonardo Jardim instrui jogadores do Flamengo na partida contra o Independiente del Valle pela Libertadores

Decisão de Jardim em escalação do Flamengo repercute: 'Não estava'

Memphis Depay durante a partida

Torcida organizada do Corinthians detona Memphis: 'Displicente'