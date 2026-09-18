Torcida do Flamengo reage ao anúncio de Lorran no Sharjah FC: 'Ficou claro'
Jovem de 19 anos foi negociado em definitivo pelo Rubro-Negro por cerca de R$ 7,8 milhões
O anúncio da transferência de Lorran para o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, gerou repercussão entre torcedores do Flamengo nas redes sociais. O meia-atacante, de 19 anos, foi negociado em definitivo por cerca de 1,3 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,8 milhões), após retornar ao clube no meio deste ano.
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A saída do jogador dividiu opiniões entre os rubro-negros. Enquanto alguns lamentaram a negociação e apontaram falta de oportunidades para o jovem, outros consideraram que Lorran teve chances no time profissional e não conseguiu se firmar.
Veja a repercussão:
Lorran voltou ao Flamengo no meio deste ano, depois de ser emprestado ao Pisa, da Itália. No clube italiano, teve uma passagem discreta e não permaneceu em definitivo.
De volta ao Rubro-Negro, o meia-atacante participou da pré-temporada em Portugal e teve boas atuações nos amistosos. A expectativa era de que pudesse receber novas oportunidades no elenco principal, mas isso não aconteceu.
Nos últimos dias, o jogador vinha treinando no Ninho do Urubu enquanto aguardava a definição de seu futuro. Antes do Sharjah FC, o Granada, da Espanha, também demonstrou interesse, mas a negociação não avançou.
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Números de Lorran pelo Flamengo
- 39 jogos
- 17 partidas como titular
- 3 gols
- 3 assistências
- 26 passes decisivos
- 51 finalizações
- 20 finalizações no alvo
- 72 dribles certos
- 81% de acerto nos passes
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