O gramado do Maracanã virou um problema e tanto para a administração do estádio, além de Flamengo e Fluminense, às vésperas dos jogos mais decisivos da temporada. A situação chegou ao ponto de os jogadores dos dois clubes perderem qualquer receio de criticar publicamente o campo. Após a partida contra o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (17), medalhões rubro-negros como Rossi, Léo Ortiz e Arrascaeta reclamaram das condições de jogo.

A insatisfação é tamanha que o zagueiro do time da Gávea refletiu até se a grama sintética, à qual a diretoria é totalmente contrária, não seria um caminho melhor.

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— Não é desculpa, a gente foi pior que o Del Valle, mas o gramado está praticamente impraticável, está muito ruim. Às vezes, tem que dar razão para as pessoas que falam do sintético. Com um gramado desse, motiva muito a ter o sintético — disse Léo Ortiz após o empate por 1 a 1.

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Maracanã em modo 'gestão de crise'

A administração do estádio reconhece que o estado do campo não é bom. Durante a última semana, o CEO Fred Nantes chamou um encontro com a imprensa para analisar os motivos e projetar os próximos passos. Entre outras razões, a principal justificativa para as dificuldades foi o excesso de jogos.

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— A gente reconhece que não está na qualidade que gostaria. É nítido. Nós temos uma frustração grande, mas a gente precisa fazer uma análise criteriosa quando a gente critica o gramado do Maracanã. Sempre baseada em dados técnicos (...). Posso garantir para vocês que não há negligência do Maracanã. Sempre foi uma prioridade, o cuidado. Mas existem situações que a gente não tem controle — explicou.

O calendário dividido entre partidas de Flamengo e Fluminense, evidentemente, é mesmo a grande questão. Até 30 de setembro, o Maracanã terá recebido 58 jogos em 2026, o dobro do número que será registrado pelo segundo estádio com mais partidas entre os clubes da Série A, o Mineirão. Em 2025, o Estádio Jornalista Mário Filho sediou 73 confrontos.

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No entanto, é um problema insolucionável. Enquanto a dupla Fla-Flu dividir casa, a quantidade de duelos no local sempre será altíssima. Até porque são dois clubes que costumam avançar nas competições que disputam.

Em reunião com a imprensa, CEO do Maracanã apresenta comparativo do número de jogos em estádios brasileiros e europeus (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

E a dor de cabeça só tende a aumentar. Serão mais 12 jogos de futebol no Maracanã até o fim da temporada, além da partida da NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no dia 27 de setembro. O jogo de futebol americano gera grande preocupação à administração do estádio, que desconhece o impacto que a realização de outra modalidade pode ter no gramado. Antes, os gestores também precisam se preparar para entregar o campo à liga no padrão de qualidade exigido pelos norte-americanos.

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— Não sabemos (impacto do jogo da NFL). Podemos imaginar? Podemos. É a primeira vez que fazemos um jogo da NFL no Maracanã. Ninguém tem essa certeza. Estamos trabalhando para evitar danos. Ter a garantia do que vai acontecer, ninguém tem — admitiu Fred Nantes.

Em meio à crise, o Vasco também manifestou interesse em atuar no estádio nos jogos decisivos da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, mas não contou com o apoio de Fred Nantes.

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— Tecnicamente, você acha que a gente tem condição de fazer alguma coisa a mais no gramado do Maracanã com tudo o que apresentei aqui? Não dá para incluir nenhum jogo a mais na programação — afirmou o CEO.

Calendário do Maracanã:

20/09 – Flamengo x Bragantino (28ª rodada do Brasileirão) 27/09 – Jogo da NFL 08/10 – Fluminense x Coritiba (29ª rodada do Brasileirão) 11/10 – Flamengo x Fluminense (30ª rodada do Brasileirão) 13/10 – Fluminense x Palmeiras (Semifinal da Libertadores) 18/10 – Fluminense x Santos (31ª rodada do Brasileirão) 20/10 – Flamengo x Estudiantes (Semifinal da Libertadores) 25/10 – Flamengo x Atlético-MG (32ª rodada do Brasileirão) 04/11 – Flamengo x Grêmio (34ª rodada do Brasileirão) 18/11 – Flamengo x Athletico-PR (35ª rodada do Brasileirão) 22/11 – Fluminense x Mirassol (36ª rodada do Brasileirão) 29/11 – Fluminense x Cruzeiro (37ª rodada do Brasileirão) 02/12 – Flamengo x Chapecoense (38ª rodada do Brasileirão)

Na reunião, o dirigente destacou cinco fatores principais para o estado crítico do Maracanã: carga mecânica, umidade no momento do uso, densidade vegetal, atividade fisiológica e intervalo de recuperação. Além do calendário, o clima é adversário da Greenleaf, empresa que executa a manutenção. A grama utilizada, a Bermuda Celebration, prospera em temperaturas mais altas. Contudo, o Rio de Janeiro tem sofrido com chuvas constantes e temperaturas bem mais baixas que o habitual.

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Em reunião com a imprensa, CEO do Maracanã apresenta principais razões de estado ruim do gramado (Foto: Lucas Bayer / Lance)

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O que será feito para mudar a situação?

A administração do estádio também anunciou medidas para reverter o cenário. A primeira é a contratação da consultora Maristela Kuhn, especialista que irá auxiliar o Maracanã na avaliação e planejamento dos cuidados. Os gestores também pretendem intensificar a utilização das novas luzes disponíveis como parte do processo de recuperação da vegetação.

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Posteriormente, será elaborado um plano detalhado de manutenção até o fim do ano, com a definição dos procedimentos que deverão ser realizados em cada uma das janelas disponíveis para descanso e preservação do campo.

A troca total do gramado em dezembro, ao fim da temporada, também não é descartada. Para 2027, a intenção é utilizar uma nova espécie de grama, a Celebration Hybrid. A mudança busca oferecer maior capacidade de suportar a intensa utilização e a imprevisibilidade do clima.

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A maioria das medidas pode trazer impacto positivo no próximo ano, mas não garante melhoria a curto prazo. Independentemente das mudanças, o problema do calendário continuará presente também em 2027.

Em reunião com a imprensa, CEO do Maracanã apresenta os planos para melhoria do gramado (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Revolta de jogadores de Flamengo e Fluminense

Especialmente no último mês, os atletas da dupla Fla-Flu se manifestaram diversas vezes sobre o estado ruim do gramado do Maracanã, que afeta o estilo de jogo das duas equipes. Ambos os times têm jogadores técnicos e gostam de jogar com a bola nos pés. Assim, as condições às vezes até favorecem os adversários.

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Relembre declarações: