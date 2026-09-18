Crise no Maracanã: gramado vira dilema sem solução e irrita jogadores
Gestão convocou reunião em semana de críticas de atletas de Flamengo e Fluminense
O gramado do Maracanã virou um problema e tanto para a administração do estádio, além de Flamengo e Fluminense, às vésperas dos jogos mais decisivos da temporada. A situação chegou ao ponto de os jogadores dos dois clubes perderem qualquer receio de criticar publicamente o campo. Após a partida contra o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (17), medalhões rubro-negros como Rossi, Léo Ortiz e Arrascaeta reclamaram das condições de jogo.
A insatisfação é tamanha que o zagueiro do time da Gávea refletiu até se a grama sintética, à qual a diretoria é totalmente contrária, não seria um caminho melhor.
— Não é desculpa, a gente foi pior que o Del Valle, mas o gramado está praticamente impraticável, está muito ruim. Às vezes, tem que dar razão para as pessoas que falam do sintético. Com um gramado desse, motiva muito a ter o sintético — disse Léo Ortiz após o empate por 1 a 1.
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Maracanã em modo 'gestão de crise'
A administração do estádio reconhece que o estado do campo não é bom. Durante a última semana, o CEO Fred Nantes chamou um encontro com a imprensa para analisar os motivos e projetar os próximos passos. Entre outras razões, a principal justificativa para as dificuldades foi o excesso de jogos.
— A gente reconhece que não está na qualidade que gostaria. É nítido. Nós temos uma frustração grande, mas a gente precisa fazer uma análise criteriosa quando a gente critica o gramado do Maracanã. Sempre baseada em dados técnicos (...). Posso garantir para vocês que não há negligência do Maracanã. Sempre foi uma prioridade, o cuidado. Mas existem situações que a gente não tem controle — explicou.
O calendário dividido entre partidas de Flamengo e Fluminense, evidentemente, é mesmo a grande questão. Até 30 de setembro, o Maracanã terá recebido 58 jogos em 2026, o dobro do número que será registrado pelo segundo estádio com mais partidas entre os clubes da Série A, o Mineirão. Em 2025, o Estádio Jornalista Mário Filho sediou 73 confrontos.
No entanto, é um problema insolucionável. Enquanto a dupla Fla-Flu dividir casa, a quantidade de duelos no local sempre será altíssima. Até porque são dois clubes que costumam avançar nas competições que disputam.
E a dor de cabeça só tende a aumentar. Serão mais 12 jogos de futebol no Maracanã até o fim da temporada, além da partida da NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no dia 27 de setembro. O jogo de futebol americano gera grande preocupação à administração do estádio, que desconhece o impacto que a realização de outra modalidade pode ter no gramado. Antes, os gestores também precisam se preparar para entregar o campo à liga no padrão de qualidade exigido pelos norte-americanos.
— Não sabemos (impacto do jogo da NFL). Podemos imaginar? Podemos. É a primeira vez que fazemos um jogo da NFL no Maracanã. Ninguém tem essa certeza. Estamos trabalhando para evitar danos. Ter a garantia do que vai acontecer, ninguém tem — admitiu Fred Nantes.
Em meio à crise, o Vasco também manifestou interesse em atuar no estádio nos jogos decisivos da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, mas não contou com o apoio de Fred Nantes.
— Tecnicamente, você acha que a gente tem condição de fazer alguma coisa a mais no gramado do Maracanã com tudo o que apresentei aqui? Não dá para incluir nenhum jogo a mais na programação — afirmou o CEO.
Calendário do Maracanã:
- 20/09 – Flamengo x Bragantino (28ª rodada do Brasileirão)
- 27/09 – Jogo da NFL
- 08/10 – Fluminense x Coritiba (29ª rodada do Brasileirão)
- 11/10 – Flamengo x Fluminense (30ª rodada do Brasileirão)
- 13/10 – Fluminense x Palmeiras (Semifinal da Libertadores)
- 18/10 – Fluminense x Santos (31ª rodada do Brasileirão)
- 20/10 – Flamengo x Estudiantes (Semifinal da Libertadores)
- 25/10 – Flamengo x Atlético-MG (32ª rodada do Brasileirão)
- 04/11 – Flamengo x Grêmio (34ª rodada do Brasileirão)
- 18/11 – Flamengo x Athletico-PR (35ª rodada do Brasileirão)
- 22/11 – Fluminense x Mirassol (36ª rodada do Brasileirão)
- 29/11 – Fluminense x Cruzeiro (37ª rodada do Brasileirão)
- 02/12 – Flamengo x Chapecoense (38ª rodada do Brasileirão)
Na reunião, o dirigente destacou cinco fatores principais para o estado crítico do Maracanã: carga mecânica, umidade no momento do uso, densidade vegetal, atividade fisiológica e intervalo de recuperação. Além do calendário, o clima é adversário da Greenleaf, empresa que executa a manutenção. A grama utilizada, a Bermuda Celebration, prospera em temperaturas mais altas. Contudo, o Rio de Janeiro tem sofrido com chuvas constantes e temperaturas bem mais baixas que o habitual.
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O que será feito para mudar a situação?
A administração do estádio também anunciou medidas para reverter o cenário. A primeira é a contratação da consultora Maristela Kuhn, especialista que irá auxiliar o Maracanã na avaliação e planejamento dos cuidados. Os gestores também pretendem intensificar a utilização das novas luzes disponíveis como parte do processo de recuperação da vegetação.
Posteriormente, será elaborado um plano detalhado de manutenção até o fim do ano, com a definição dos procedimentos que deverão ser realizados em cada uma das janelas disponíveis para descanso e preservação do campo.
A troca total do gramado em dezembro, ao fim da temporada, também não é descartada. Para 2027, a intenção é utilizar uma nova espécie de grama, a Celebration Hybrid. A mudança busca oferecer maior capacidade de suportar a intensa utilização e a imprevisibilidade do clima.
A maioria das medidas pode trazer impacto positivo no próximo ano, mas não garante melhoria a curto prazo. Independentemente das mudanças, o problema do calendário continuará presente também em 2027.
Revolta de jogadores de Flamengo e Fluminense
Especialmente no último mês, os atletas da dupla Fla-Flu se manifestaram diversas vezes sobre o estado ruim do gramado do Maracanã, que afeta o estilo de jogo das duas equipes. Ambos os times têm jogadores técnicos e gostam de jogar com a bola nos pés. Assim, as condições às vezes até favorecem os adversários.
Relembre declarações:
- Léo Pereira (Flamengo), no dia 20/08: "Um dos pontos que nos atrapalha muito é o campo. É só você entrar ali e ver que o campo está muito ruim para ambas as equipes. Tratando-se de Flamengo, uma equipe que propõe jogo, que quer jogar, quando chega na cara do gol, é claro que, apesar de toda a qualidade, vai haver finalizações erradas, finalizações fracas."
- Renê (Fluminense), no dia 22/08: "Eu acho que hoje ainda estava um pouquinho pior. A gente teve uma dificuldadezinha ali, principalmente no aquecimento, a gente achou um pouco estranho o gramado. São muitos jogos, né? A gente tinha jogado na Argentina, com uma grama muito boa, voltou para cá e falou: "Pô, não é possível", mas a gente entende que é pela quantidade de jogos. Eu acho que o momento do gramado está um pouco crítico."
- Guga (Fluminense), no dia 05/09: "Não me recordo de jogar em um campo tão ruim aqui no Brasil como está o Maracanã hoje. É desesperador. Pela grandeza do estádio, a gente não pode ter um gramado nesse estado."
- Arrascaeta (Flamengo), no dia 17/09: "A gente vem sofrendo muito, o campo está cada vez pior, está cada vez mais difícil controlar a bola, temos que tentar jogar rápido. Se a gente quer ser campeão, a gente vai ter que procurar uma solução, porque nós não podemos permitir, com o time que a gente tem, ter um campo desses."
- Agustín Rossi (Flamengo), no dia 17/09: "Falar do campo não precisa, está na visão de todo mundo. Do jeito que a gente joga, é inacreditável estar com um campo assim. As duas áreas estão ruins para c******. Se olhar, tem lombada para c******. Ainda vai ter um jogo da NFL na parada (para a Data Fifa). Depois desse jogo, espero que o campo fique melhor."
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