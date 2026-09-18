Cruzeiro tem rodada importante para ambições no Brasileirão antes de Data Fifa; veja cenários
A equipe pode ir para a Data Fifa próxima ou distante do G4
O Cruzeiro fará no domingo (20), às 16h (de Brasília), o último jogo antes da Data Fifa. O duelo contra o Vitória, no Barradão, pode fazer a equipe comandada por Artur Jorge subir para a quinta colocação ou cair para o sétimo lugar do Campeonato Brasileiro.
Atualmente, os mineiros estão na sexta posição, com 42 pontos. A Raposa vem de derrota por 2 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro.
Qual é o melhor cenário para o Cruzeiro?
Caso vença o Vitória fora de casa, o Cruzeiro chegará a 45 pontos, mesma pontuação do Fluminense. No entanto, se o Fluminense for derrotado pelo Corinthians, na Neo Química Arena, o Cabuloso ultrapassaria os cariocas no número de vitórias.
Nesta rodada, Bahia e Athletico-PR se enfrentam na Arena da Baixada. Em caso de empate, a Raposa ficará a dois pontos das duas equipes que estão no G4. Se alguma delas ganhar, o time de Belo Horizonte ficará a um ponto de uma das duas equipes.
Com isso, se vencer o Vitória, no Barradão, e o Fluminense tropeçar, o Cruzeiro pode, além de alcançar a quinta colocação, ficar próximo do G4.
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Qual é o pior cenário para o Cruzeiro?
Em caso de derrota, o Cruzeiro poderá se distanciar muito da disputa pelo G4 e ainda ser ultrapassado pelo Atlético-MG, que enfrenta a Chapecoense, na Arena MRV. A equipe catarinense venceu apenas três partidas em 27 rodadas no Campeonato Brasileiro.
Se a Raposa for derrotada, o rival e o Fluminense vencerem, e o duelo entre Bahia e Athletico-PR tiver um vencedor, a equipe comandada por Artur Jorge ficará a seis pontos do G4.
E se o Cruzeiro empatar?
Se ficar em igualdade com o Rubro-Negro, o Cruzeiro ficará com 43 pontos. Assim, não poderá ser ultrapassado pelo rival, que chegará no máximo a 42. Enquanto isso, o Fluminense, com 45, pode parar e ficar a dois pontos, ou abrir cinco.
Athletico-PR e Bahia estão empatados com 46 pontos. Se empatarem, ficarão a quatro pontos de distância. Caso haja vencedor, algum deles ficará a três pontos da Raposa. Portanto, em caso de empate, o melhor cenário celeste será com derrota do Fluminense e empate no duelo entre equipes do G4, pois ficaria a quatro pontos do G4 e não a cinco (caso haja vencedor).
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