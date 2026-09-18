O Palmeiras é o clube brasileiro que mais vezes chegou à semifinal da Libertadores. Com a classificação para a fase em 2026, após eliminar a LDU, o Alviverde alcançou a marca de 13 participações e abriu vantagem sobre Grêmio e São Paulo, que aparecem na sequência, com dez cada. O Flamengo, outro clube de destaque no ranking, também avançou à semifinal em 2026 e chegou a oito presenças entre os quatro melhores da competição.

O ranking atualizado tem o Palmeiras na liderança, com 13 semifinais, seguido por Grêmio e São Paulo, com dez cada. O Santos aparece com nove, enquanto o Flamengo soma oito. Na sequência estão Internacional, com sete, Cruzeiro, com seis, Atlético-MG, com quatro, e Fluminense e Botafogo, ambos com três.

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Palmeiras e Flamengo novamente nas semis

Alviverde líder em participações

O Palmeiras chegou às semifinais da Libertadores em dez edições da competição. A primeira participação ocorreu logo na segunda edição do torneio, em 1961, quando o clube avançou à decisão, mas perdeu o título para o Peñarol. Em 1968, novamente chegou à final e ficou com o vice-campeonato diante do Estudiantes.

Em 1971, o Palmeiras não avançou da fase semifinal. O clube voltou a disputar uma decisão em 1999 e conquistou seu primeiro título da Libertadores diante do Deportivo Cali. Em 2000, chegou outra vez à final, depois de eliminar o Corinthians em uma semifinal histórica. O primeiro jogo aconteceu em 30 de maio, com vitória corintiana por 4 a 3, enquanto o Palmeiras venceu a volta por 3 a 2, em 6 de junho. Como o placar agregado terminou empatado em 6 a 6, a vaga foi decidida nos pênaltis, com vitória palmeirense por 5 a 4. Na decisão, porém, o Boca Juniors ficou com o título.

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A sequência recente colocou o Palmeiras entre os principais protagonistas da competição. Em 2020, eliminou o River Plate na semifinal e conquistou o título diante do Santos. Em 2021, superou o Atlético-MG na semifinal e voltou a ser campeão, desta vez contra o Flamengo. O confronto com o Galo terminou empatado, o que levou o Palmeiras à decisão pelo critério do gol fora de casa, vigente naquela edição.

Em 2025, o Verdão voltou à final após superar a LDU na semifinal. Na edição atual, em 2026, o clube alcançou sua 13ª semifinal depois de eliminar novamente a equipe equatoriana. A equipe paulista perdeu por 3 a 2 no jogo de volta, em Quito, mas avançou nos pênaltis por 4 a 3, após ter vencido a partida de ida por 1 a 0. Agora, enfrentará o Fluminense por uma vaga na decisão.

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Flamengo e Palmeiras já se enfrentaram em final de Libertadores (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Oito vezes Rubro-Negro em semifinais

O Flamengo chegou à semifinal da Libertadores em oito oportunidades. A primeira foi em 1981, justamente na campanha que terminou com o primeiro título continental da história do clube. Naquele formato, a semifinal era disputada em um triangular, e o Rubro-Negro avançou à decisão após enfrentar Jorge Wilstermann, da Bolívia, e Deportivo Cali, da Colômbia. Na final, superou o Cobreloa e conquistou a taça. Em 1984 foi a última aparição dos cariocas nesta fase.

O Flamengo só voltou a alcançar a semifinal em 2019 e, a partir daí, iniciou uma sequência de presenças frequentes entre os quatro melhores. Naquele ano, eliminou o Grêmio e avançou à final, conquistando o título diante do River Plate. Em 2021, passou pelo Barcelona de Guayaquil e chegou à decisão, mas perdeu o título para o Palmeiras.

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Em 2022, o clube carioca voltou à final após eliminar o Vélez Sarsfield e conquistou a Libertadores pela terceira vez, derrotando o Athletico-PR na decisão. Em 2025, o Rubro-Negro superou o Racing na semifinal, com vitória por 1 a 0 na ida e empate sem gols na volta, e depois conquistou o título diante do Palmeiras, vencendo por 1 a 0.

Em 2026, o Flamengo chegou novamente à semifinal após eliminar o Independiente del Valle. Depois de vencer por 2 a 0 no Equador, empatou em 1 a 1 no Maracanã e garantiu a oitava presença entre os quatro melhores. O adversário na próxima fase será o Estudiantes, da Argentina.

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Ranking: Palmeiras líder e Flamengo perto de chegar

1 . Palmeiras — 13 2 . Grêmio — 10 3 . São Paulo — 10 4 . Santos — 9 5 . Flamengo — 8 6 . Internacional — 7 7 . Cruzeiro — 6 8 . Atlético-MG — 4 9 . Fluminense — 3 10 . Botafogo — 3

Com as campanhas de 2026, o Palmeiras e o Flamengo aumentaram suas marcas no ranking. O Alviverde segue isolado na liderança, enquanto o Rubro-Negro atingiu a oitava semifinal da história. Entre as participações palmeirenses, três terminaram em título (1999, 2020 e 2021), enquanto o Flamengo conquistou quatro das cinco decisões que disputou após avançar das semifinais (1981, 2019, 2022 e 2025).

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