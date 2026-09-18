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Palmeiras prepara mudança na defesa para pegar o Grêmio; veja provável escalação

Equipes se enfrentam no domingo (20), na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileirão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
18/09/2026 18:28
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Treino do Palmeiras
Jogadores do Palmeiras durante treino na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Após garantir a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras retornou aos treinamentos nesta sexta-feira (18), na Academia de Futebol, e já deu início aos trabalhos para enfrentar o Grêmio, no domingo (20), às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileirão.

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Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Equador seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram diferentes trabalhos técnicos em campo reduzido em gramado.

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Para este confronto, o zagueiro Murilo está suspenso e, portanto, será baixa automática na partida. Gustavo Gómez, por sua vez, baixa da partida da Libertadores, estará entre os 11 titulares, provavelmente ao lado de Alexander Barboza e também Bruno Fuchs, caso a comissão técnica opte por manter a equipe com três zagueiros.

Vale lembrar que o técnico Abel Ferreira, punido por suspensão pelo STJD, também não ficará no banco de reservas.

O Palmeiras ocupa a segunda posição na tabela de classificação, com 56 pontos, um a menos que o líder Flamengo. Caso vença em Porto Alegre e o Rubro-Negro tropece diante do RB Bragantino, no Maracanã, o Verdão reassume a liderança do Brasileirão.

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Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

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Vitor Roque comemora gol com assistência de Khellven durante a partida entre Palmeiras e São Paulo
(Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)


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