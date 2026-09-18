Após garantir a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras retornou aos treinamentos nesta sexta-feira (18), na Academia de Futebol, e já deu início aos trabalhos para enfrentar o Grêmio, no domingo (20), às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileirão.

➡️ Banco fecha acordo e assume a operação da arena do Palmeiras; veja detalhes

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Equador seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram diferentes trabalhos técnicos em campo reduzido em gramado.

continua após a publicidade

Para este confronto, o zagueiro Murilo está suspenso e, portanto, será baixa automática na partida. Gustavo Gómez, por sua vez, baixa da partida da Libertadores, estará entre os 11 titulares, provavelmente ao lado de Alexander Barboza e também Bruno Fuchs, caso a comissão técnica opte por manter a equipe com três zagueiros.

Vale lembrar que o técnico Abel Ferreira, punido por suspensão pelo STJD, também não ficará no banco de reservas.

O Palmeiras ocupa a segunda posição na tabela de classificação, com 56 pontos, um a menos que o líder Flamengo. Caso vença em Porto Alegre e o Rubro-Negro tropece diante do RB Bragantino, no Maracanã, o Verdão reassume a liderança do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras provoca Flamengo após críticas de jogadores ao gramado do Maracanã: 'O tempo é o senhor da razão'

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

(Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)



