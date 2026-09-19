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Atlético recebe a Chapecoense de olho no G-5 e objetivo no Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado às 16h na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
19/09/2026 06:00
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Fred na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Fred na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Após a classificação histórica diante do Santos na Copa Sul-Americana, o Atlético volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Galo recebe a Chapecoense neste sábado (20), às 16h, na Arena MRV, pela 28ª rodada da competição nacional.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Após a classificação histórica diante do Santos na Copa Sul-Americana, o Atlético volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Galo recebe a Chapecoense neste sábado (20), às 16h, na Arena MRV, pela 28ª rodada da competição nacional.

O principal objetivo do Atlético no Brasileirão é conquistar uma vaga na Copa Libertadores da próxima temporada. Por isso, uma vitória diante da Chapecoense é importante para o Galo diminuir a distância para o G-5 e entrar de vez na disputa pelas posições que garantem classificação para a competição continental.

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Atualmente, o Atlético ocupa a 7ª colocação, com 39 pontos. O Galo está seis pontos atrás do Fluminense, que aparece na 5ª posição e é o primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores. O Atlético, porém, tem uma partida a menos em relação aos concorrentes diretos.

Foto do time do Atlético no Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Foto do time do Atlético no Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético estreia nova camisa contra a Chapecoense

O Atlético enfim fará a estreia do seu terceiro uniforme na temporada. A nova camisa é laranja e foi criada em homenagem à tradicional "Rua de Fogo", promovida pela torcida atleticana antes de grandes partidas.

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O Galo já havia adiado duas vezes a estreia do novo uniforme. Inicialmente, a camisa seria utilizada no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Santos, na Vila Belmiro. Depois, a estreia foi remarcada para o duelo do Brasileirão diante do Fluminense, mas novamente não aconteceu.

Agora, o novo uniforme será utilizado pela primeira vez neste sábado, contra a Chapecoense. Para a partida, o Atlético vestirá o conjunto completamente laranja, com camisa, calção e meiões da mesma cor.

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Nova camisa do Galo laranja (reprodução Atlético)
Nova camisa do Galo laranja (reprodução Atlético)

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