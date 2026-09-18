Arrascaeta cola em recorde de Zico na Libertadores pelo Flamengo

Que Giorgian de Arrascaeta é ídolo do Flamengo, ninguém pode discordar. E essa idolatria com a torcida rubro-negra não aconteceu do dia para a noite, mas parece ser reforçada a cada jogo. Mesmo fora da titularidade, o meio-campista voltou a decidir a classificação do clube carioca e ainda se aproximou de uma marca histórica de Zico na Libertadores.

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O uruguaio entrou no segundo tempo e deixou sua marca na partida, sendo novamente importante para o Flamengo na competição continental. Com o gol, Arrascaeta chegou a 14 gols pelo clube na Libertadores e ficou a dois de igualar Zico, maior ídolo da história rubro-negra. Vale destacar que, considerando também os cinco gols marcados pelo Cruzeiro, o meia soma 19 na história da competição.

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Não é a primeira vez, porém, que Arrascaeta supera um feito do Galinho com a camisa do Flamengo. Em número de títulos, o uruguaio já deixou o ídolo rubro-negro para trás. Enquanto Zico conquistou 13 troféus pelo clube, Arrascaeta já soma 18, ampliando a vantagem sobre o histórico ex-jogador.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Agora, o meia tem mais duas oportunidades para alcançar e superar a marca de gols de Zico na Libertadores. Com a classificação para as semifinais, o Flamengo garantiu pelo menos mais dois jogos na competição, e Arrascaeta poderá diminuir a diferença para o Galinho.

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O próximo desafio será contra um velho conhecido. O Flamengo vai reencontrar o Estudiantes, adversário das quartas de final da Libertadores do ano passado. Desta vez, a disputa vale uma vaga na grande decisão do torneio – e pode dar a Arrascaeta mais uma oportunidade de escrever seu nome ao lado, ou acima, do maior ídolo da história rubro-negra.

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