Arrascaeta cola em recorde de Zico na Libertadores pelo Flamengo
Uruguaio chega a 14 gols pelo Flamengo na competição continental
Que Giorgian de Arrascaeta é ídolo do Flamengo, ninguém pode discordar. E essa idolatria com a torcida rubro-negra não aconteceu do dia para a noite, mas parece ser reforçada a cada jogo. Mesmo fora da titularidade, o meio-campista voltou a decidir a classificação do clube carioca e ainda se aproximou de uma marca histórica de Zico na Libertadores.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O uruguaio entrou no segundo tempo e deixou sua marca na partida, sendo novamente importante para o Flamengo na competição continental. Com o gol, Arrascaeta chegou a 14 gols pelo clube na Libertadores e ficou a dois de igualar Zico, maior ídolo da história rubro-negra. Vale destacar que, considerando também os cinco gols marcados pelo Cruzeiro, o meia soma 19 na história da competição.
Não é a primeira vez, porém, que Arrascaeta supera um feito do Galinho com a camisa do Flamengo. Em número de títulos, o uruguaio já deixou o ídolo rubro-negro para trás. Enquanto Zico conquistou 13 troféus pelo clube, Arrascaeta já soma 18, ampliando a vantagem sobre o histórico ex-jogador.
Agora, o meia tem mais duas oportunidades para alcançar e superar a marca de gols de Zico na Libertadores. Com a classificação para as semifinais, o Flamengo garantiu pelo menos mais dois jogos na competição, e Arrascaeta poderá diminuir a diferença para o Galinho.
O próximo desafio será contra um velho conhecido. O Flamengo vai reencontrar o Estudiantes, adversário das quartas de final da Libertadores do ano passado. Desta vez, a disputa vale uma vaga na grande decisão do torneio – e pode dar a Arrascaeta mais uma oportunidade de escrever seu nome ao lado, ou acima, do maior ídolo da história rubro-negra.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Fora de Campo
Flamengo ou Palmeiras? Veja quem mais chegou às semifinais da LibertadoresHá 2 minutos
Flamengo
Estudiantes terá dois desfalques importantes contra o Flamengo na LibertadoresHá 1 hora
Flamengo
Flamengo reencontra Estudiantes na Libertadores após noite heroica na ArgentinaHá 2 horas
Flamengo
Análise: Flamengo joga mal, mas torcida pega o time e o leva à semi da LibertadoresHá 3 horas
Flamengo
Jogadores do Flamengo condenam gramado do Maracanã e citam 'razão' para o sintéticoHá 4 horas
Flamengo
Arrascaeta avalia atuação do Flamengo e detona gramado do MaracanãHá 10 horas
Mais LANCE!