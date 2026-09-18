Flamengo ainda não sabe onde enfrentará o Estudiantes no jogo de ida da Libertadores
Estádio UNO, casa da equipe argentina, não se adequa à norma da Conmebol
O Flamengo visitará o Estudiantes na semana do dia 13 de outubro para disputar o jogo de ida da semifinal da Libertadores. No entanto, o clube não sabe em qual local será a partida. Isso porque o estádio da equipe argentina, o UNO, não cumpre um dos requisitos da Conmebol para realização de duelos nesta fase do torneio.
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Por mais que a arena respeite o mínimo de lugares disponíveis (30 mil), não se adequa ao tamanho do espaço para a torcida visitante. A entidade exige que tais áreas aloquem pelo menos 4 mil pessoas de forma segura, mas a da casa do rival rubro-negro só comporta 2 mil torcedores.
Além de pequeno, o setor visitante tem estrutura "humilde", que contrasta com o restante do Estádio Jorge Luis Hirschi, o UNO, reformado e modernizado em 2019.
O ex-jogador Juan Sebastián Verón, hoje presidente do Estudiantes, afirmou à "ESPN" que pretende contar com a ajuda do Flamengo para manter o jogo em sua casa. Mesmo que os clubes costurem algum acordo, no qual o Rubro-Negro poderia ofertar o mesmo número de ingressos para os argentinos na partida do Maracanã, caberá à Conmebol aprovar ou não o combinado.
— Vamos fazer tudo o que for possível para jogar no UNO. Obviamente, isso dependerá muito do Flamengo. Temos que estudar a situação e fazer tudo o que pudermos para que isso aconteça, e, se não, procuraremos outro local — disse o dirigente.
Segundo a imprensa argentina, caso não consiga mandar o jogo no Estádio UNO, o Estudiantes terá o Cilindro de Avellaneda, do Racing, e La Fortaleza, do Lanús, como alternativas.
Ainda que não determine um prazo específico para resolução do local escolhido, a Conmebol conta com o bom senso das equipes. No início da semana que vem, a entidade deverá publicar a tabela da semifinal da Libertadores. De último caso, na partida de ida do Flamengo constará que o estádio está indefinido.
A organização da competição também espera reciprocidade entre os times na decisão da antecedência para comercialização de ingressos, sempre de maneira que a torcida visitante tenha as mesmas condições dos torcedores da casa, além de tempo hábil para planejar a viagem até a cidade do rival.
Por que o Flamengo pôde jogar no UNO antes?
A norma da Conmebol não respeitada pela casa do Estudiantes só é válida a partir da semifinal do torneio. Por isso, o Rubro-Negro enfrentou a equipe no Estádio Jorge Luis Hirschi na fase de grupos da Libertadores deste ano, assim como nas quartas de final do ano passado.
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Semifinais da Libertadores
Por ter avançado com campanha superior na fase de grupos, o Flamengo jogará a partida de volta contra o Estudiantes no Maracanã, na semana seguinte ao duelo de ida. Quem passar enfrentará o ganhador do confronto brasileiro entre Palmeiras e Fluminense na final única, que será no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de novembro.
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