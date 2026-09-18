Torcida do Corinthians reage à ausência de Memphis em convocação

Memphis Depay ficou fora da primeira convocação de Xavi Alonso como técnico da seleção da Holanda. O atacante do Corinthians não apareceu na lista divulgada nesta sexta-feira (18), e a decisão repercutiu entre torcedores do Timão nas redes sociais.

➡️Memphis Depay fica de fora da primeira convocação de Xavi pela Holanda; veja

A ausência do camisa 10 não surpreendeu parte da torcida corintiana, que considerou justa a escolha do treinador espanhol diante do momento vivido pelo jogador. Alguns torcedores, porém, questionaram a presença de determinados nomes na lista, principalmente a convocação de Brian Brobbey.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Veja a repercussão:

Memphis na Copa do Mundo

Memphis esteve com a seleção holandesa na Copa do Mundo de 2026, ainda sob o comando de Ronald Koeman. O atacante, porém, teve participação limitada no torneio.

Ao todo, disputou apenas 51 minutos em três partidas e não foi titular em nenhuma delas. Contra Marrocos, no jogo que marcou a eliminação da Holanda, Memphis permaneceu no banco de reservas durante toda a partida. O atacante registrou uma assistência na competição.

continua após a publicidade

Memphis não saiu do banco de reservas na eliminação da Holanda (Foto: Agência Efe/Folhapress)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Agora, Memphis fica fora da primeira lista de Xavi Alonso, que terá pela frente quatro compromissos pela Liga das Nações: Alemanha, em 24 de setembro; Sérvia, no dia 27; Grécia, em 1º de outubro; e novamente Sérvia, em 4 de outubro.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.