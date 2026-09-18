Torcida do Corinthians reage à ausência de Memphis em convocação
Atacante do Timão ficou fora da primeira lista de Xavi
Memphis Depay ficou fora da primeira convocação de Xavi Alonso como técnico da seleção da Holanda. O atacante do Corinthians não apareceu na lista divulgada nesta sexta-feira (18), e a decisão repercutiu entre torcedores do Timão nas redes sociais.
➡️Memphis Depay fica de fora da primeira convocação de Xavi pela Holanda; veja
A ausência do camisa 10 não surpreendeu parte da torcida corintiana, que considerou justa a escolha do treinador espanhol diante do momento vivido pelo jogador. Alguns torcedores, porém, questionaram a presença de determinados nomes na lista, principalmente a convocação de Brian Brobbey.
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Veja a repercussão:
Memphis na Copa do Mundo
Memphis esteve com a seleção holandesa na Copa do Mundo de 2026, ainda sob o comando de Ronald Koeman. O atacante, porém, teve participação limitada no torneio.
Ao todo, disputou apenas 51 minutos em três partidas e não foi titular em nenhuma delas. Contra Marrocos, no jogo que marcou a eliminação da Holanda, Memphis permaneceu no banco de reservas durante toda a partida. O atacante registrou uma assistência na competição.
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Agora, Memphis fica fora da primeira lista de Xavi Alonso, que terá pela frente quatro compromissos pela Liga das Nações: Alemanha, em 24 de setembro; Sérvia, no dia 27; Grécia, em 1º de outubro; e novamente Sérvia, em 4 de outubro.
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