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Atlético-MG x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (19) às 16h na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/09/2026 17:00
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Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Chapecoense
Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético Mineiro e Chapecoense pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)
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Neste sábado (19) o Atlético-MG recebe o Chapecoense às 16h na Arena MRV em confronto válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neste sábado (19) o Atlético-MG recebe a Chapecoense às 16h na Arena MRV em confronto válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Chapecoense-escudo-onde-assistir
CHA
28° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
sábado, 18 de Setembro, às 16h (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Raphael Claus (SP)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (SP)
Var
Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético chega embalado para o confronto após a virada histórica sobre o Santos, pela Copa Sul-Americana. O Galo venceu por 4 a 2 no tempo regulamentar e garantiu a classificação para a semifinal nos pênaltis. Na competição nacional, a equipe ocupa a 7ª colocação, com 39 pontos.

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Do outro lado, a Chapecoense chega em situação delicada no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a última colocação da tabela, com 17 pontos, e luta contra o rebaixamento para a Série B.

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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Chapecoense

Atlético-MG x Chapecoense
28° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 19 de setembro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (SP)
📺 VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

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⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño, Fred e Bernard; Cuello e Cassierra

Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Dudu, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez

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Brasileirão Série A 2026 - Atlético Mineiro x Chapecoense
Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético Mineiro e Chapecoense pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

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