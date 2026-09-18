Atlético-MG x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (19) às 16h na Arena MRV
Neste sábado (19) o Atlético-MG recebe a Chapecoense às 16h na Arena MRV em confronto válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega embalado para o confronto após a virada histórica sobre o Santos, pela Copa Sul-Americana. O Galo venceu por 4 a 2 no tempo regulamentar e garantiu a classificação para a semifinal nos pênaltis. Na competição nacional, a equipe ocupa a 7ª colocação, com 39 pontos.
Do outro lado, a Chapecoense chega em situação delicada no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a última colocação da tabela, com 17 pontos, e luta contra o rebaixamento para a Série B.
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Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Chapecoense
Atlético-MG x Chapecoense
28° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 19 de setembro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (SP)
📺 VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Kevin Castaño, Fred e Bernard; Cuello e Cassierra
Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Dudu, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez
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