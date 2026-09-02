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Flamengo pode tirar o Vasco do Z-4 nesta quarta-feira; entenda

Mesmo sem entrar em campo pelo Brasileirão, Cruz-Maltino pode deixar a zona de rebaixamento com placar elástico do Rubro-Negro

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 06:30
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Léo Pereira na marcação do jogador do Mirassol no Maião
Léo Pereira na marcação do jogador do Mirassol no Maião (Foto: Vinicius Silva/AGIF/Folhapress)

O Vasco pode deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (2), mesmo sem entrar em campo pela competição. Para isso, o Cruz-Maltino contará com a ajuda do seu maior rival, o Flamengo, que enfrenta o Mirassol às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

➡️ Flamengo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

O primeiro resultado favorável ao Vasco aconteceu na noite de segunda-feira (31). O Coritiba venceu o Remo e impediu que o clube paraense ultrapassasse o Cruz-Maltino na tabela. Com isso, o Vasco ganhou a possibilidade de sair do Z-4 ainda nesta rodada.

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Agora, a conta é mais específica. O Flamengo precisa vencer o Mirassol por três ou mais gols de diferença. Caso isso aconteça, o saldo de gols da equipe paulista ficará inferior ao do Vasco, permitindo que o Cruz-Maltino deixe a zona de rebaixamento e assuma a 16ª colocação.

Enquanto aguarda o resultado no Maracanã, o Vasco estará concentrado em outro compromisso. A equipe enfrenta o Vitória pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, em duelo que não interfere diretamente na classificação do Campeonato Brasileiro.

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Assim, mesmo sem jogar pelo Brasileirão nesta quarta-feira, o Vasco pode terminar o dia fora do Z-4. Para isso, além de torcer pelo rival, precisará acompanhar atentamente o saldo de gols do Mirassol.

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Carrascal em lance de possível expulsão em Mirassol e Flamengo
Carrascal em lance de possível expulsão em Mirassol e Flamengo (Foto: Vinicius Silva/AGIF/Folhapress)

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Mirassol
🏆 Brasileirão – 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
👁️ Onde assistir: Premiere

Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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