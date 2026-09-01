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Fred marca, Atlético-MG vence Cruzeiro de virada e avança na Copa do Brasil

O clássico na Arena MRV definiu uma vaga na semifinal da Copa do Brasil

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
01/09/2026 23:08
Atualizado há 2 minutos
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Fred em Atlético x Cruzeiro
Fred em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Em um jogo eletrizante, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, na noite desta terça-feira (1º), na Arena MRV, e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro saiu na frente com gol de Kaio Jorge, de pênalti, no primeiro tempo. Na segunda etapa, Villalba foi expulso, e o Galo soube aproveitar a vantagem numérica: Victor Hugo e Fred marcaram e garantiram a classificação.

Kaio Jorge marca, e Cruzeiro sai na frente

O Atlético teve a primeira grande chance no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta celeste veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.

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Aos 27 minutos, após erro de passe na saída do jogo, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

Kaio Jorge comemora gol
Kaio Jorge comemora gol em Atlético x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Villalba é expulso e Atlético-MG vira para cima do Cruzeiro com gol de Fred

No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

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Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol celeste. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.

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Aos 16 minutos da segunda etapa, Villalba foi expulso ao tentar impedir contra-ataque do Atlético-MG. Com isso, a Raposa perdeu força na partida. Aproveitando o espaço, a vantagem se confirmou com o gol de empate.

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Deu aula 🏅

Em um momento decisivo na partida, a grande contratação alvinegra na temporada, Fred, apareceu e marcou um belo gol para garantir a classificação dos donos da casa.

Ficou abaixo 📉

Artur Jorge modificou totalmente a equipe após a expulsão de Villalba. O treinador tirou de campo o trio de lideranças Kaio Jorge, Matheus Pereira e Gerson, desmontando o time emocionalmente.

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✅ Ficha técnica

ATLÉTICO-MG 🆚 CRUZEIRO
Copa do Brasil- Quartas de final

📆 Data e horário: terça-feira, 1º de setembro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte-MG
🥅 Gols: Kaio Jorge, 31'/1°T (0-1), Victor Hugo, 32'/2ºT (1-1), Fred, 45'/2ºT (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Natanael (CAM); Otávio, Villalba 2x, Romero e Kaio Jorge (CRU)
🟥 Cartões vermelhos: Villalba (CRU)

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Éverson; Alan Franco (Vitor Hugo), Ruan (Vitão), Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Natanael (Scarpa) e Bernard (Minda); Fred, Cuello e Cassierra.

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Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Jonathan Jesus (João Marcelo), Fabrício Bruno, Villalba; Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique), Matheus Pereira (Rojas); Arroyo, Wesley (Kenji) e Kaio Jorge (Neyser)

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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