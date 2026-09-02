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Matheus Pereira lamenta eliminação do Cruzeiro e não vê 'crise criativa'

O meia foi substituído no segundo tempo da partida

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
02/09/2026 01:41
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Matheus Pereira na zona mista na Arena MRV
Matheus Pereira na zona mista na Arena MRV (Foto Eduardo Statuti/Lance!)

Desde a vitória por 2 a 0 contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, o Cruzeiro não tem mais gols esperados que seus adversários. Apesar da estatística dos últimos sete jogos, o meio-campista Matheus Pereira avalia que a equipe não passa por uma crise criativa e que não se pode analisar todo o contexto apenas por finalizações.

– É uma análise sua. Mas acho que criamos. Quando estávamos 11 contra 11, criamos, infelizmente não concretizamos algumas chances. Fizemos um gol. Mas não se pode analisar todo o contexto apenas por finalizações. O jogo tem um contexto completo. Essa eliminação fica mais marcada pela expulsão que o bandeirinha disse que era para amarelo, o Claus não ia dar o cartão – avaliou o camisa 10 em resposta à pergunta do Lance! após a eliminação na Copa do Brasil.

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Matheus Pereira em Atlético x Cruzeiro na Arena MRV
Matheus Pereira em Atlético x Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– O jogo ficou marcado. Estávamos dominando, óbvio que sofríamos em algum momento. Nosso jogo ficou condicionado por isso. Estou muito chateado, era uma competição que queríamos o título. Temos que levantar a cabeça, entender o que podemos fazer de diferente para não bater na trave novamente. Para que possamos conquistar nossos objetivos. Agora nosso objetivo maior é colocar o Cruzeiro na Libertadores – complementou Matheus Pereira.

Gols esperados (xG) do Cruzeiro nos últimos jogos

  1. Cruzeiro 2.65 x 0.04 Chapecoense
  2. Cruzeiro 0.9 x 1.55 Mirassol
  3. Cruzeiro 0.90 x 01.06 Flamengo
  4. Corinthians 1.46 x 1.28 Cruzeiro
  5. Flamengo 2.32 x 0.65 Cruzeiro
  6. Cruzeiro 1.23 x 1.63 Flamengo
  7. Cruzeiro 0.44 x 0.57 Alético-MG
  8. Vasco 3,24 x 0,64 Cruzeiro
  9. Atlético 2.29 x 1.44 Cruzeiro

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Atlético-MG x Cruzeiro

O Atlético teve a primeira grande chance no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta celeste veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.

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Aos 27 minutos, após erro de passe na saída do jogo, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

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Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol celeste. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.

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No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

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