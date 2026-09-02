Artur Jorge explica alterações em Atlético-MG x Cruzeiro
O técnico explicou suas decisões no clássico
O técnico Artur Jorge avaliou a derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Atlético-MG e explicou a saída de Kaio Jorge, Gerson e Matheus Pereira ao mesmo tempo na partida. Segundo ele, a ideia era manter o time ativo no jogo.
– Quando nós sofremos a expulsão, tínhamos apenas mais uma mudança, faltavam 30 minutos. O Gerson pediu para sair por um desconforto. Tínhamos que agir rápido. Nossa ideia foi trocar o lateral porque precisávamos. Trocar o Gerson pelo Matheusinho e ter o Kenji para fazer o corredor esquerdo. Ter uma linha de cinco quando o adversário chegasse. Ter um time com transições rápidas, vencer nas costas da defesa, ter verticalidade. Pudemos dessa forma olhar para o time num 5-3-1. Tendo o momento que tínhamos apenas uma substituição. Tinha que tomar uma decisão para tentar manter a equipe viva no jogo – explicou Artur Jorge.
– A análise de um jogo que sabíamos que era muito importante. Não só por se tratar de uma eliminatória, mas um jogo contra um rival, um clássico. É sempre intenso. Creio que nós respeitamos nossa obrigação, jogar para ganhar. Tivemos um jogo equilibrado até os 60 minutos. A partir da expulsão ficamos mais expostos à superioridade numérica e territorial do adversário. Nos obrigou a defender mais vezes, dentro de nossa grande área. Estamos todos chateados, pela forma que o jogo acabou por mudar de contexto. Lamentar a decepção que demos à torcida que nos apoiou – avaliou o técnico.
– Nós temos obrigação de nos empenhar na competição que nos resta. Nossa exigência nos obriga a pensar dessa forma, não só da torcida, das redes sociais. Nós sabemos que ficar com um campeonato é pouco para nós, mesmo sabendo o que foi feito no campeonato. Hoje temos que lidar com o impacto da derrota e focar no que resta do campeonato. Focar na evolução e naquilo que tem sido os resultados conseguido. Teremos um jogo contra um rival direto, olhar para o que foi feito e o que temos que fazer – analisou Artur Jorge.
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Atlético 2 x 1 Cruzeiro
O Atlético teve a primeira grande chance no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta celeste veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.
Aos 27 minutos, após erro de passe na saída de jogo, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.
No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em várias bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.
Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol celeste. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.
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