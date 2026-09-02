Artur Jorge explica alterações em Atlético-MG x Cruzeiro

O técnico Artur Jorge avaliou a derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Atlético-MG e explicou a saída de Kaio Jorge, Gerson e Matheus Pereira ao mesmo tempo na partida. Segundo ele, a ideia era manter o time ativo no jogo.

– Quando nós sofremos a expulsão, tínhamos apenas mais uma mudança, faltavam 30 minutos. O Gerson pediu para sair por um desconforto. Tínhamos que agir rápido. Nossa ideia foi trocar o lateral porque precisávamos. Trocar o Gerson pelo Matheusinho e ter o Kenji para fazer o corredor esquerdo. Ter uma linha de cinco quando o adversário chegasse. Ter um time com transições rápidas, vencer nas costas da defesa, ter verticalidade. Pudemos dessa forma olhar para o time num 5-3-1. Tendo o momento que tínhamos apenas uma substituição. Tinha que tomar uma decisão para tentar manter a equipe viva no jogo – explicou Artur Jorge.

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– A análise de um jogo que sabíamos que era muito importante. Não só por se tratar de uma eliminatória, mas um jogo contra um rival, um clássico. É sempre intenso. Creio que nós respeitamos nossa obrigação, jogar para ganhar. Tivemos um jogo equilibrado até os 60 minutos. A partir da expulsão ficamos mais expostos à superioridade numérica e territorial do adversário. Nos obrigou a defender mais vezes, dentro de nossa grande área. Estamos todos chateados, pela forma que o jogo acabou por mudar de contexto. Lamentar a decepção que demos à torcida que nos apoiou – avaliou o técnico.

– Nós temos obrigação de nos empenhar na competição que nos resta. Nossa exigência nos obriga a pensar dessa forma, não só da torcida, das redes sociais. Nós sabemos que ficar com um campeonato é pouco para nós, mesmo sabendo o que foi feito no campeonato. Hoje temos que lidar com o impacto da derrota e focar no que resta do campeonato. Focar na evolução e naquilo que tem sido os resultados conseguido. Teremos um jogo contra um rival direto, olhar para o que foi feito e o que temos que fazer – analisou Artur Jorge.

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Artur Jorge na Arena MRV (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Atlético 2 x 1 Cruzeiro

O Atlético teve a primeira grande chance no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta celeste veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.

Aos 27 minutos, após erro de passe na saída de jogo, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

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Kaio Jorge comemora gol em Atlético x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em várias bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol celeste. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.

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