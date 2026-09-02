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Santos terá que quebrar tabu de 20 anos contra Palmeiras para avançar na Copa do Brasil

Peixe precisa vencer o Alviverde por três gols de diferença na Vila Belmiro para levar a decisão às penalidades; última goleada por este placar ocorreu em 2006

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
02/09/2026 05:50
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Vila Belmiro durante jogo do Santos
Vila Belmiro durante jogo do Santos - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos terá que alcançar um feito que não se repete há 20 anos na noite desta quarta-feira (2) para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Após perder a partida de ida das quartas de final por 3 a 0, o Alvinegro Praiano precisa vencer o jogo de volta por três gols de diferença para levar a decisão às penalidades. Caso vença por quatro ou mais gols, garante a vaga direta na semifinal.

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O Lance!, em levantamento realizado junto ao Sofascore, apurou que a última vez em que o Santos venceu o clássico contra o Palmeiras por três ou mais gols de diferença foi no Brasileirão de 2006: uma goleada por 5 a 1 na Vila Belmiro.

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No total, desde 1960, o Santos conseguiu a margem de gols necessária para igualar ou reverter o confronto em 10 oportunidades.

  • Santos 5 x 1 Palmeiras | Brasileirão 2006
  • Santos 4 x 0 Palmeiras | Paulista 1997
  • Santos 6 x 1 Palmeiras | Paulista 1982
  • Palmeiras 0 x 4 Santos | Brasileirão 1974
  • Palmeiras 0 x 3 Santos | Paulista 1969
  • Santos 3 x 0 Palmeiras | Torneio Robertão 1968
  • Palmeiras 1 x 4 Santos | Paulista 1967
  • Santos 4 x 0 Palmeiras | Taça Brasil 1964
  • Santos 3 x 0 Palmeiras | Torneio Rio-São Paulo 1963
  • Santos 3 x 0 Palmeiras | Paulista 1962

Retrospecto favorável em mata-matas

Apesar da desvantagem no placar agregado, o histórico em confrontos eliminatórios é favorável ao Peixe. Desde 1960, os times se enfrentaram em 33 jogos de mata-mata, com 15 vitórias do Santos, 10 do Palmeiras e oito empates, um aproveitamento de 54% para o clube praiano, contra 38% do rival.

Nesses duelos eliminatórios, o Santos venceu o Palmeiras por três ou mais gols em quatro ocasiões. A última vitória com essa margem em mata-mata, porém, ocorreu no Campeonato Paulista de 1997, quando o Peixe goleou por 4 a 0.

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  • Santos 4 x 0 Palmeiras | Taça Brasil 1964
  • Santos 3 x 0 Palmeiras | Torneio Robertão 1968
  • Palmeiras 0 x 3 Santos | Paulista 1969
  • Santos 4 x 0 Palmeiras | Paulista 1997

Vila Belmiro surge como aliada ao lado de Neymar e Gabigol

O Santos anunciou que os ingressos para a partida contra o Palmeiras estão esgotados. Pelo segundo jogo consecutivo em casa, o Peixe jogará com lotação máxima. Em campo, a equipe contará com a presença de Neymar, que não disputou a primeira partida das quartas de final por opção técnica.

Em toda a carreira contra o Palmeiras, de acordo com dados do Sofascore, Neymar soma 13 jogos, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O atacante, no entanto, nunca venceu o Alviverde por três ou mais gols de diferença. A maior vitória do camisa 10 no clássico foi por 3 a 1, na última rodada do Brasileirão de 2012.

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Após a vitória no clássico contra o Corinthians no último domingo (30), o atacante comentou sobre a postura da equipe e projetou o reencontro com o Alviverde.

— O futebol tem remontadas, tem jogos extraordinários. Quem sabe isso não pode acontecer na quarta-feira? [...] Vamos jogar lá para nos divertir. A responsabilidade será toda do segundo melhor time do Brasil, o Palmeiras. A responsabilidade é deles, e a gente vai se divertir na quarta-feira, na Vila — declarou Neymar.

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Artilheiro do Peixe na temporada com 17 gols, Gabigol também comentou sobre a possibilidade de reverter o resultado e destacou o peso do fator casa. A Vila Belmiro, inclusive, presenciou recentemente uma vitória por três gols de diferença, no triunfo por 3 a 0 sobre o Deportivo Cuenca, em maio, pela Sul-Americana.

— Quarta-feira é outro jogo, contra outra equipe, outro modo de jogar. O que a gente tem que fazer é pensar na gente, tentar o máximo ter a bola, usar a Vila a nosso favor e conseguir vencer o jogo. No final, a gente vê o que acontece — declarou Gabigol na zona mista.

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Neymar em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Ekobanpress/Folhapress)
Neymar em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Ekobanpress/Folhapress)

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