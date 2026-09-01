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Atlético x Cruzeiro: lesão de Ruan acontece novamente em disputa com Kaio Jorge; veja

Zagueiro saiu lesionado no início do clássico entre Atlético e Cruzeiro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
01/09/2026 22:43
Atualizado há 10 minutos
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Ruan no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ruan no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O zagueiro Ruan deixou o campo lesionado nos primeiros minutos do clássico entre Atlético e Cruzeiro, nesta terça-feira (1º), pela Copa do Brasil. O lance chamou atenção porque, novamente, o defensor acabou sendo substituído após uma disputa com Kaio Jorge, assim como aconteceu no polêmico episódio do jogo de ida. Antes mesmo da bola rolar, os dois jogadores também chamaram atenção ao não se cumprimentarem durante o protocolo inicial da partida.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O zagueiro Ruan deixou o campo lesionado nos primeiros minutos do clássico entre Atlético e Cruzeiro, nesta terça-feira (1º), pela Copa do Brasil. O lance chamou atenção porque, novamente, o defensor acabou sendo substituído após uma disputa com Kaio Jorge, assim como aconteceu no polêmico episódio do jogo de ida. Antes mesmo da bola rolar, os dois jogadores também chamaram atenção ao não se cumprimentarem durante o protocolo inicial da partida.

Ruan sentiu dores na coxa após a disputa e não conseguiu permanecer em campo. Para ocupar a vaga, o técnico Eduardo Domínguez acionou o jovem Vitão. No primeiro jogo, porém, a situação foi diferente: o zagueiro precisou deixar a partida após sofrer um choque na cabeça em uma disputa com Kaio Jorge e seguir o protocolo de concussão.

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Veja o lance que Ruan sai lesionado:

Ruan e Kaio Jorge não se cumprimentaram

Ruan e Kaio Jorge não se cumprimentaram antes do início do clássico. Durante o protocolo de cumprimento entre os jogadores, o zagueiro do Atlético estendeu a mão para os atletas do Cruzeiro, mas, ao chegar ao atacante, não houve o cumprimento entre os dois.

O lance entre Ruan e Kaio Jorge em Atlético x Cruzeiro na ida

O episódio aconteceu ainda nos primeiros minutos do clássico disputado no Mineirão. Ruan subiu pelo lado direito da defesa do Atlético para disputar uma bola pelo alto e tentar afastá-la para o campo de ataque. Enquanto estava no ar, o zagueiro sofreu um contato de Kaio Jorge e caiu de cabeça no gramado.

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Mesmo após o impacto, Ruan permaneceu em campo por cerca de 16 minutos, mas voltou a receber atendimento médico. Na sequência, o defensor foi substituído e deixou o Mineirão de ambulância em direção ao Hospital.

Ruan passou por exames e não teve nenhuma lesão constatada. O lance, porém, gerou repercussão e acabou sendo levado pelo Atlético ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Kaio Jorge foi julgado pelo lance, mas não recebeu suspensão. O atacante foi apenas advertido pelo tribunal.

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Disputa de bola entre Kaio Jorge e Ruan Tressoldi
Disputa de bola entre Kaio Jorge e Ruan Tressoldi (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

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