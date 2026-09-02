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Vasco tenta manter escrita quase perfeita após abrir vantagem na Copa do Brasil

Clube só foi eliminado uma vez após vencer um jogo de ida da competição

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 05:00
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Vasco venceu o Vitória pela Copa do Brasil
Vasco venceu o Vitória pela Copa do Brasil (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O Vasco chega ao segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil de 2026 com um retrospecto amplamente favorável quando inicia confrontos eliminatórios em vantagem. O triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, em São Januário, na última quarta-feira (26), colocou o Cruz-Maltino em posição privilegiada para avançar às semifinais e, de quebra, repetir um cenário que historicamente quase sempre terminou com comemoração vascaína.

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Levantamento do Lance! mostra que o Vasco venceu o jogo de ida em duelos de mata-mata da Copa do Brasil 34 vezes ao longo de sua história. Dessas, 33 classificações foram confirmadas, incluindo 21 ocasiões em que a vantagem foi de exatamente um gol — caso idêntico ao triunfo sobre o Leão da Barra na última semana.

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A única exceção aconteceu há mais de duas décadas. Em 2002, o Vasco abriu vantagem sobre o São Paulo ao vencer por 1 a 0 em São Januário, com gol de Romário. Na partida de volta, porém, a equipe então comandada por Evaristo de Macedo acabou atropelada pelo Tricolor Paulista: derrota por 4 a 0, com gols de Belletti, Souza, Kaká e Reinaldo, resultado que decretou a única eliminação cruzmaltina após uma vitória no jogo de ida.

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Vasco começa a reencontrar a confiança na temporada

Além do retrospecto favorável, o Vasco chega ao confronto decisivo embalado pela necessidade de recuperar a confiança. Após uma vitória fundamental sobre o Cruzeiro, o técnico Pedro Emanuel destacou a importância de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, principalmente para fortalecer a equipe antes da decisão pela Copa do Brasil.

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Segundo o treinador, os resultados positivos têm papel fundamental no ambiente do elenco e na confiança dos jogadores para os próximos desafios.

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