Vasco tenta manter escrita quase perfeita após abrir vantagem na Copa do Brasil

O Vasco chega ao segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil de 2026 com um retrospecto amplamente favorável quando inicia confrontos eliminatórios em vantagem. O triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, em São Januário, na última quarta-feira (26), colocou o Cruz-Maltino em posição privilegiada para avançar às semifinais e, de quebra, repetir um cenário que historicamente quase sempre terminou com comemoração vascaína.

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Levantamento do Lance! mostra que o Vasco venceu o jogo de ida em duelos de mata-mata da Copa do Brasil 34 vezes ao longo de sua história. Dessas, 33 classificações foram confirmadas, incluindo 21 ocasiões em que a vantagem foi de exatamente um gol — caso idêntico ao triunfo sobre o Leão da Barra na última semana.

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A única exceção aconteceu há mais de duas décadas. Em 2002, o Vasco abriu vantagem sobre o São Paulo ao vencer por 1 a 0 em São Januário, com gol de Romário. Na partida de volta, porém, a equipe então comandada por Evaristo de Macedo acabou atropelada pelo Tricolor Paulista: derrota por 4 a 0, com gols de Belletti, Souza, Kaká e Reinaldo, resultado que decretou a única eliminação cruzmaltina após uma vitória no jogo de ida.

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Vasco começa a reencontrar a confiança na temporada

Além do retrospecto favorável, o Vasco chega ao confronto decisivo embalado pela necessidade de recuperar a confiança. Após uma vitória fundamental sobre o Cruzeiro, o técnico Pedro Emanuel destacou a importância de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, principalmente para fortalecer a equipe antes da decisão pela Copa do Brasil.

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Segundo o treinador, os resultados positivos têm papel fundamental no ambiente do elenco e na confiança dos jogadores para os próximos desafios.

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