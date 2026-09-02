Com uma vantagem confortável construída no jogo de ida, o Palmeiras volta a enfrentar o Santos na noite desta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, em busca da classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Para confirmar a vaga, o Verdão conta com uma das principais forças de seu ataque na temporada: a dupla formada por Flaco López e Mauricio, os dois jogadores que, juntos em campo, mais balançaram as redes pelo clube em 2026.

➡️ Além dos gols: bastidores revelam por que Flaco López é querido no Palmeiras

Com a queda de rendimento de Vitor Roque, com quem formou a dupla mais letal do segundo semestre do ano passado, Flaco López terá, além do Tigrinho, um outro jogador ao seu lado: Mauricio. Juntos em campo neste ano, os dois marcaram 24 gols em 36 jogos, enquanto com o camisa 9 foram 21 em 28 partidas, segundo dados do Sofascore.

continua após a publicidade

Os três em campo, no entanto, podem fazer com que a vantagem alviverde se torne ainda maior. E é isso que espera o torcedor palmeirense.

Abel Ferreira, no entanto, não sabe se poderá contar o zagueiro Barboza, o lateral-esquerdo Piquerez e o meia-atacante Jhon Arias. Apesar de terem participado dos dois últimos treinamentos em grupo, são tratados pelo clube como dúvida.

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gómez (Barboza) e Arthur; Marlon Freitas (Emiliano), Andreas (Lucas Evangelista), Felipe Anderson, Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

➡️ Abel Ferreira é denunciado pelo STJD por chute em microfone; veja possível gancho

Flaco López e outros atacantes juntos em 2026

Vitor Roque

28 jogos

20V-5E-3D

83.3% de aproveitamento

56 gols marcados (14 do López, 7 do Vitor Roque)

Mauricio

36 jogos

24V-10E-2D

79.6% de aproveitamento

69 gols marcados (16 do López, 8 do Maurício)

Allan

40 jogos

25V-9E-6D

70.0% de aproveitamento

70 gols marcados (18 do López, 6 do Allan)

Ramón Sosa

35 jogos

21V-10E-4D

71.4% de aproveitamento

61 gols marcados (15 do López, 8 do Ramón Sosa)

*Os dados acima foram fornecidos pelo Sofascore

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil

Palmeiras e Santos já se encontraram outras duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão saiu vencedor. A primeira foi nas semifinais de 1998, após empates em 1 a 1 no Palestra Italia, e 2 a 2 na Vila Belmiro, os comandados de Luiz Felipe Scolari passaram de fase pelo antigo critério de maior número de gols como visitante e, posteriormente, se sagraram campeões diante do Cruzeiro.

Antes de entrarem em campo neste ano no primeiro jogo, que terminou com vitória alviverde, o encontro mais recente havia sido na decisão de 2015. O então time de Marcelo Oliveira foi campeão nos pênaltis, após derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vitória por 2 a 1 no Nubank Parque.