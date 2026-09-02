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Palmeiras aposta em dupla mais goleadora do ano para confirmar vantagem sobre o Santos

Flaco López e Mauricio somam os melhores números do ataque alviverde na temporada e devem atuar juntos novamente

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
02/09/2026 06:30
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Jogadores do Palmeiras comemoram gol marcado
Palmeiras venceu o jogo de ida por 3 a 0 (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Com uma vantagem confortável construída no jogo de ida, o Palmeiras volta a enfrentar o Santos na noite desta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, em busca da classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Para confirmar a vaga, o Verdão conta com uma das principais forças de seu ataque na temporada: a dupla formada por Flaco López e Mauricio, os dois jogadores que, juntos em campo, mais balançaram as redes pelo clube em 2026.

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Com a queda de rendimento de Vitor Roque, com quem formou a dupla mais letal do segundo semestre do ano passado, Flaco López terá, além do Tigrinho, um outro jogador ao seu lado: Mauricio. Juntos em campo neste ano, os dois marcaram 24 gols em 36 jogos, enquanto com o camisa 9 foram 21 em 28 partidas, segundo dados do Sofascore.

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Os três em campo, no entanto, podem fazer com que a vantagem alviverde se torne ainda maior. E é isso que espera o torcedor palmeirense.

Abel Ferreira, no entanto, não sabe se poderá contar o zagueiro Barboza, o lateral-esquerdo Piquerez e o meia-atacante Jhon Arias. Apesar de terem participado dos dois últimos treinamentos em grupo, são tratados pelo clube como dúvida.

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gómez (Barboza) e Arthur; Marlon Freitas (Emiliano), Andreas (Lucas Evangelista), Felipe Anderson, Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.

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Flaco López e outros atacantes juntos em 2026

Vitor Roque
28 jogos
20V-5E-3D
83.3% de aproveitamento
56 gols marcados (14 do López, 7 do Vitor Roque)

Mauricio
36 jogos
24V-10E-2D
79.6% de aproveitamento
69 gols marcados (16 do López, 8 do Maurício)

Allan
40 jogos
25V-9E-6D
70.0% de aproveitamento
70 gols marcados (18 do López, 6 do Allan)

Ramón Sosa
35 jogos
21V-10E-4D
71.4% de aproveitamento
61 gols marcados (15 do López, 8 do Ramón Sosa)

*Os dados acima foram fornecidos pelo Sofascore

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Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil

Palmeiras Santos já se encontraram outras duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão saiu vencedor. A primeira foi nas semifinais de 1998, após empates em 1 a 1 no Palestra Italia, e 2 a 2 na Vila Belmiro, os comandados de Luiz Felipe Scolari passaram de fase pelo antigo critério de maior número de gols como visitante e, posteriormente, se sagraram campeões diante do Cruzeiro.

Antes de entrarem em campo neste ano no primeiro jogo, que terminou com vitória alviverde, o encontro mais recente havia sido na decisão de 2015. O então time de Marcelo Oliveira foi campeão nos pênaltis, após derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vitória por 2 a 1 no Nubank Parque.

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