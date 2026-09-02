Domínguez ressalta conexão com jogadores e crescimento do Atlético: 'Acreditar'

O Atlético eliminou o Cruzeiro ao vencer o clássico por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (1º), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez celebrou bastante a classificação e destacou a conexão construída com os jogadores, além da evolução apresentada pela equipe ao longo dos últimos jogos.

Domínguez afirmou que acreditar no trabalho realizado no dia a dia e, principalmente, nos próprios jogadores foi fundamental para o crescimento do Atlético. O treinador também ressaltou a aproximação com o elenco e a importância de existir abertura para que os atletas possam expressar o que estão sentindo:

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— Acreditamos muito no que fazemos no dia a dia. Sabemos a qualidade dos jogadores que temos. Foi um conhecimento das duas partes, dos jogadores comigo e eu também tinha que conhecer eles. Sinto que estamos no dia a dia muito melhor, aproximados um do outro. Escuto muito eles, têm a liberdade para dizer o que estão sentindo — disse Domínguez.

O treinador também destacou que o grupo passou por diferentes momentos durante a temporada, com jogadores vivendo fases distintas. Para Domínguez, o equilíbrio e a confiança entre os atletas foram determinantes para que o elenco evoluísse coletivamente.

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— Era acreditar nos jogadores, acreditar muito neles. São bons jogadores. Alguns jogadores estavam muito altos e outros muito baixos, e tínhamos que, a todo tempo, equilibrar as situações. Até que hoje todo mundo está crescendo, acreditando muito mais no companheiro, em si mesmos, e o torcedor vê isso. É normal que o torcedor esteja vendo a evolução do time e faça a festa que hoje fez. Estou muito contente, mas temos que continuar — afirmou o treinador.

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Victor Hugo celebra gol em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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