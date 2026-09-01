Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Atlético-MG

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram na noite desta terça-feira (1º), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Galo venceu de virada por 2 a 1 e garantiu a classificação para a semifinal da competição. Kaio Jorge abriu o placar de pênalti no primeiro tempo, enquanto Victor Hugo e Fred marcaram na etapa final para assegurar a vitória atleticana. O Lance! quer saber a sua opinião: como você avalia a atuação dos jogadores do Atlético? Vote e dê suas notas!

Kaio Jorge marca, e Cruzeiro sai na frente

O Atlético teve a primeira grande chance no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta celeste veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.

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Aos 27 minutos, após erro de passe na saída do jogo, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

Villalba é expulso e Atlético-MG vira para cima do Cruzeiro com gol de Fred

No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

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Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol celeste. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.

Fred em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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