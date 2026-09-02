Análise: Atlético vence com méritos e Fred brilha pela primeira vez
Galo foi superior na partida e conseguiu a classificação de forma merecida
O Atlético está na semifinal da Copa do Brasil. O Galo eliminou o rival Cruzeiro ao vencer por 2 a 1, em uma partida na qual fez por merecer o resultado e a classificação. A equipe atleticana foi superior durante boa parte do confronto, buscou o resultado mesmo após sair atrás no placar e foi recompensada com uma virada diante do rival.
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Em uma noite especial na Arena MRV, o Atlético mostrou poder de reação, manteve o volume ofensivo e encontrou os gols que precisava para avançar. E a classificação teve ainda um protagonista especial: Fred. O volante brilhou pela primeira vez desde seu retorno ao clube e foi decisivo para a virada, participando diretamente dos dois gols do Galo.
Primeiro tempo
Com a Arena MRV pulsando e a torcida empurrando o time, o Atlético começou a partida em ritmo intenso. O Galo pressionava a saída do Cruzeiro, tinha velocidade para atacar os espaços e conseguia chegar rapidamente ao campo ofensivo. Antes dos dez minutos, a equipe já havia criado duas chances claras e dava a impressão de que poderia abrir o placar a qualquer momento.
Com o passar do tempo, porém, o jogo ficou mais equilibrado e bastante disputado. O Atlético continuava encontrando espaços para construir suas jogadas e mantinha presença no campo de ataque, mas, ao mesmo tempo, oferecia espaços para o Cruzeiro explorar. A equipe de Eduardo Domínguez fazia uma boa partida do ponto de vista ofensivo, conseguia equilibrar as ações e chegava com perigo, mas faltava precisão no último terço para transformar as oportunidades em gol.
O Cruzeiro acabou encontrando o gol em um erro individual do Atlético. Em um lance aparentemente controlável, Vitão empurrou Kaio Jorge dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O atacante cruzeirense recebeu a bola de costas para o gol, e o jovem zagueiro se precipitou ao tentar disputar o lance, cometendo a penalidade. Na cobrança, Kaio Jorge deslocou Éverson e abriu o placar.
O gol, no entanto, pareceu não abalar o Atlético. O Galo manteve a postura ofensiva e continuou tendo volume para buscar o empate. A equipe encontrava um caminho especialmente perigoso nas jogadas aéreas. Com jogadores de maior estatura, o Atlético conseguia levar vantagem nesse tipo de situação e explorava uma defesa do Cruzeiro que apresentava dificuldades para se organizar nas bolas levantadas na área.
Outro ponto importante na construção ofensiva atleticana estava pelo lado direito. Cuello dava profundidade ao setor, conseguia atacar o espaço e empurrava a defesa do Cruzeiro para trás. A partir dali, o Atlético buscava cruzamentos e tentava encontrar os jogadores dentro da área.
No geral, o Atlético fez um bom primeiro tempo, principalmente pela capacidade de criar oportunidades e manter o Cruzeiro sob pressão em diferentes momentos. O principal problema foi a falta de efetividade. O Galo teve chances para marcar, mas não conseguiu aproveitar, enquanto acabou sofrendo o gol em um erro individual dentro da própria área. O cenário, portanto, era de uma equipe atleticana que produzia mais do que o placar indicava, mas precisava melhorar a precisão para transformar o bom volume ofensivo em resultado.
Segundo tempo
Atrás no placar, o Atlético voltou para o segundo tempo disposto a pressionar o Cruzeiro. A equipe tinha dificuldades para encontrar espaços diante do bloqueio defensivo montado pelo rival, mas mantinha volume e presença ofensiva, rondando a área adversária em busca do empate.
A pressão atleticana aumentou ainda mais aos 15 minutos, quando Villalba, lateral do Cruzeiro, foi expulso. Com um jogador a mais, o Atlético passou a assumir de vez o controle da partida e intensificou a pressão sobre a defesa celeste.
A resposta veio rapidamente. Poucos minutos depois da expulsão, o Galo encontrou o gol de empate em uma bela jogada. Fred, contratado justamente para ser um jogador capaz de decidir partidas, encontrou um passe em profundidade preciso para Victor Hugo. O meia dominou dentro da área e finalizou para deixar tudo igual.
Com o empate no placar e a vantagem numérica, o Atlético passou a buscar a virada ainda no tempo regulamentar, evitando levar a decisão para os pênaltis. A equipe tinha a posse de bola e circulava principalmente pelos pés de Fred e Gustavo Scarpa, tentando encontrar uma nova infiltração ou acelerar as jogadas para abrir espaços na defesa do Cruzeiro.
Quando a defesa adversária fechou os caminhos por dentro, o Atlético encontrou outra alternativa: o chute de fora da área. E foi justamente assim que saiu o gol da virada. Mais uma vez, Fred apareceu como protagonista. O volante recebeu na entrada da área e bateu colocado, com muita categoria, sem chances para Otávio, colocando o Galo em vantagem. Depois da virada, o Atlético soube controlar os minutos finais e administrar o resultado até confirmar a classificação.
Classificação merecida
A reação no segundo tempo mostrou alguns novos atributos do Atlético de Eduardo Domínguez. A equipe teve poder de reação, manteve o volume ofensivo mesmo diante das dificuldades para furar a defesa adversária e continuou insistindo até encontrar os gols. Além disso, mostrou organização para construir as jogadas e explorar diferentes alternativas ofensivas.
Fred foi o grande nome da virada, participando diretamente dos dois gols e justificando a expectativa criada desde sua contratação. Mas a classificação também passa pela leitura de jogo de Eduardo Domínguez. O treinador conseguiu perceber as necessidades da partida, ajustar a equipe e potencializar o cenário criado pela expulsão de Villalba. As mudanças e a adaptação do time ao contexto do jogo foram fundamentais para que o Atlético transformasse a pressão em gols e confirmasse a classificação.
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