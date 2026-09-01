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Veja os gols da virada do Atlético-MG sobre o Cruzeiro na Copa do Brasil

Equipes se enfrentaram na Arena MRV

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 21:38
Atualizado há 4 minutos
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Fred e Gersoon se encarado em Atlético-MG x Cruzeiro
Jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro era válido pelas quartas da Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram na noite desta terça-feira (1) em jogo que valia vaga na semifinal da Copa do Brasil. A partida disputada na Arena MRV contou com gols de Kaio Jorge para os visitantes e Victor Hugo e Fred para os classificados.

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O Galo enfrentará, na semifinal, quem avançar do duelo entre Grêmio e Internacional, que será realizado nesta quinta-feira (3). O primeiro jogo do clássico gaúcho terminou em empate e será decidido na Arena do Grêmio.

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O primeiro gol do jogo foi marcado aos 30 minutos pelo Cruzeiro, após cobrança de pênalti de Kaio Jorge. O atacante do Cabuloso sofreu a penalidade cometida por Vitão, que entrou no lugar de Ruan, e, após autorização de Raphael Claus, finalizou no ângulo esquerdo de Everson.

O gol de empate aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo. Fred, reforço do Galo na temporada, achou Victor Hugo dentro da área, que girou e finalizou, superando o goleiro Otávio. Aos 43, a virada aconteceu: Fred recebeu de Victor Hugo e, de perna esquerda, acertou um chute colocado no canto direito do arqueiro cruzeirense.

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Veja os gols da partida:

Cuello e Villalba em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogo de ida entre Cruzeiro e Atlético-MG terminou empatado em 1 a 1 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi Atlético-MG x Cruzeiro?

O Atlético teve a primeira grande chance no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta celeste veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.

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Aos 27 minutos, após erro de passe na saída do jogo, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

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Segundo tempo

No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol celeste. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.

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