Sem Diego Carlos, Vasco não deve contratar outro zagueiro nesta janela

O Vasco não deve contratar um novo zagueiro nesta janela de transferências. O clube tinha como objetivo reforçar o setor com um jogador para atuar pelo lado direito da defesa, ao lado de Robert Renan, e chegou a ter o experiente Diego Carlos, de 33 anos, como alvo.

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O zagueiro, que pertence ao Fenerbahçe, da Turquia, chegou a acertar as bases salariais com o Vasco, como antecipado pelo Lance!. A negociação, porém, dependia de uma rescisão contratual entre o jogador e o clube turco para que ele pudesse se transferir em definitivo para o Rio de Janeiro.

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Como a rescisão não aconteceu, Diego Carlos acabou sendo emprestado pelo Fenerbahçe ao Parma, da Itália, com opção de compra. O defensor tem contrato com o clube turco até o meio de 2028.

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Com a saída de Diego Carlos do radar, o Vasco não deve investir na contratação de outro zagueiro nesta janela. O clube possui alguns nomes mapeados para a posição, mas não há, neste momento, nenhuma negociação considerada avançada.

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A tendência é que o Cruz-Maltino concentre seus esforços em outras carências do elenco. A diretoria busca um jogador de meio de campo e um ponta, mas o avanço dessas negociações depende da aprovação do empréstimo DIP. Caso a operação não seja aprovada, o Vasco deve manter o elenco atual.

Saldivia fica no Vasco

A decisão de não buscar outro zagueiro também indica que Alan Saldivia não deve deixar o Vasco nesta janela. O defensor perdeu espaço nos últimos meses e chegou a ficar fora da lista de relacionados em algumas partidas. Diante do Cruzeiro no último final de semana, no entanto, o uruguaio voltou a ficar no banco de reservas e a tendência é que permaneça no elenco principal.

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Saldivia na partida entre Vasco e Paysandu (Foto: Andrey Siqueira/MyPhoto Press/Folhapress)

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Apesar de ainda não ter conseguido se firmar como titular no Cruz-Maltino, o zagueiro é bem avaliado internamente. Saldivia é considerado um dos jogadores de postura mais elogiada no dia a dia do clube, especialmente pela liderança demonstrada no vestiário.

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