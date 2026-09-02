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Alexsander grava Kaio Jorge e provoca atacante após classificação do Atlético: 'Papai tá aqui'

Volante do Galo reproduziu a frase dita pelo atacante na comemoração do gol do Cruzeiro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
02/09/2026 00:48
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Kaio Jorge em provocação de Alexsander (reprodução Instagram Alexsander)
Kaio Jorge em provocação de Alexsander (reprodução Instagram Alexsander)
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O Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, e avançou às semifinais da Copa do Brasil. Após a partida, o volante Alexsander protagonizou uma provocação ao atacante Kaio Jorge nas redes sociais.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, e avançou às semifinais da Copa do Brasil. Após a partida, o volante Alexsander protagonizou uma provocação ao atacante Kaio Jorge nas redes sociais.

Alexsander publicou um vídeo em que entra em uma sala da Arena MRV e grava Kaio Jorge sentado no local. Na sequência, o volante repete a frase utilizada pelo atacante do Cruzeiro durante a comemoração do gol marcado no primeiro tempo: "Papai tá aqui". Além de repetir a provocação, Alexsander também xinga o jogador do Cruzeiro durante o vídeo:

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"Ô, bundão, papai tá aqui, bundão, otário, f*", disse Alexsander no vídeo publicado nas redes sociais.

Kaio Jorge provocou após marcar para o Cruzeiro

Durante o primeiro tempo, Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro em cobrança de pênalti. Na comemoração, o atacante foi em direção à câmera e repetiu a frase "Papai tá aqui".

Após a virada do Atlético e a classificação para as semifinais, Alexsander resgatou a mesma frase para provocar Kaio Jorge no pós-jogo.

Como foi Atlético x Cruzeiro?

O Atlético teve a primeira grande chance no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta celeste veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.

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Aos 27 minutos, após erro de passe na saída do jogo, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

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Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol celeste. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.

Bernard e Fagner em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard e Fagner em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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