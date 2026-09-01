Ruan deixa o clássico lesionado nos primeiros minutos e preocupa o Atlético
Zagueiro foi substituído por Vitão
O Atlético teve mais um problema no clássico desta terça-feira (1º) contra o Cruzeiro. O zagueiro Ruan sentiu dores na coxa nos primeiros minutos da partida, não conseguiu permanecer em campo e precisou ser substituído.
Para ocupar a vaga, o técnico Eduardo Domínguez acionou o jovem Vitão. Assim como no jogo de ida, Ruan deixou o campo e foi substituído pelo defensor. Naquela ocasião, porém, a saída aconteceu após o zagueiro precisar seguir o protocolo de concussão, depois do choque com Kaio Jorge.
Além de Ruan, o Atlético já havia perdido Maycon antes mesmo do início da partida. O volante sentiu dores na coxa esquerda durante o aquecimento e foi cortado de última hora. Natanael entrou em seu lugar, enquanto Alan Franco foi deslocado para o meio-campo.
Ficha do jogo de Atlético-MG x Cruzeiro
Atlético-MG x Cruzeiro
Volta - Quartas de final - Copa do Brasil
📆 Data e horário: Terça-feira, 1 de Setembro às 21h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Éverson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco e Bernard; Fred, Cuello e Cassierra.
Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Wesley e Kaio Jorge
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