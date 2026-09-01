Fred discorda de pênalti contra o Atlético e critica Kaio Jorge: 'Cai muito'

Atlético e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (1º), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No intervalo, o Cruzeiro vai vencendo por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Kaio Jorge após Vitão cometer a penalidade sobre o atacante.

Na saída de campo para o intervalo, Fred analisou o primeiro tempo do Atlético, comentou as perdas de Maycon e Ruan por lesão e discordou da marcação do pênalti. O atacante ainda alfinetou Kaio Jorge pela forma como o lance aconteceu.

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— É sempre ruim perder jogadores importantes, titulares, mas temos jogadores qualificados. O Vitão é um jovem zagueiro que está muito bem, no outro clássico, ele mostrou. Eu não acho que foi pênalti, o Kaio Jorge cai muito. Criamos bastante, fizemos um bom jogo (primeiro tempo), tivemos chance de empatar e virar o jogo. Voltar pro segundo tempo com mais entrega para buscar a virada — disse Fred.

Maycon sentiu no aquecimento

O volante Maycon sentiu dores na coxa esquerda durante o aquecimento e está fica da partida contra o Cruzeiro. Para substituí-lo, Natanael entrou na equipe titular. Com a mudança, Alan Franco, que começaria o jogo na lateral, foi deslocado para o meio-campo e assumirá a função de Maycon. Além disso, Tomás Pérez ficará como opção no banco de reservas.

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Ruan saiu lesionado nos primeiros minutos

O zagueiro Ruan sentiu dores na coxa nos primeiros minutos da partida, não conseguiu permanecer em campo e precisou ser substituído. Para ocupar a vaga, o técnico Eduardo Domínguez acionou o jovem Vitão.

Escalações de Atlético x Cruzeiro

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Éverson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco e Bernard; Fred, Cuello e Cassierra.

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Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Wesley e Kaio Jorge

Foto: Pedro Souza / Atlético

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