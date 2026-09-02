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Fred não esconde emoção após classificação do Atlético: 'Nem no melhor sonho'

Volante foi o herói do Galo contra o Cruzeiro, com um gol e uma assistência

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
02/09/2026 01:30
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Fred em Atlético x Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Fred em Atlético x Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Fred foi o herói da classificação do Atlético na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, nesta terça-feira (1º), na Arena MRV. O volante marcou o gol da virada e foi um dos grandes nomes da classificação atleticana. Após a partida, Fred celebrou a atuação, a entrega da equipe e o momento especial que está vivendo desde o retorno ao clube de coração.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Fred foi o herói da classificação do Atlético na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, nesta terça-feira (1º), na Arena MRV. O volante marcou o gol da virada e foi um dos grandes nomes da classificação atleticana. Após a partida, Fred celebrou a atuação, a entrega da equipe e o momento especial que está vivendo desde o retorno ao clube de coração.

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— Nem no meu melhor sonho eu imaginaria isso. Voltar para o Atlético, clube do coração, estrear de titular em um clássico, na casa deles, e fazer um bom jogo. Agora, fazer meu primeiro gol em cima do rival, não posso nem explicar — disse Fred.

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O volante também destacou o espírito de luta demonstrado pelo Atlético durante a partida. Mesmo após sair atrás no placar, o Galo manteve a pressão, buscou o empate e conseguiu a virada na etapa final.

— A torcida encheu, fez a festa. Não tem muito o que falar. Estou muito feliz. O time correu, criamos bastante. Sofremos um gol de pênalti, que, na minha opinião, não foi, mas não desistimos. O Atlético é lutar até o final. Viramos o jogo e vamos continuar brigando porque sabemos que têm muitas coisas pela frente. Tô muito feliz de estar aqui, trazer essa energia pro vestiário e, como eu falei, meus companheiros me abraçaram, a torcida me abraçou. Então isso aqui é pra torcida, meus companheiros, todo mundo merece — afirmou Fred.

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Fred em Atlético x Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Fred em Atlético x Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

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