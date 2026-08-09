Botafogo tem desfalques confirmados para duelo com o Vitória
Glorioso volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo (16)
Além do empate cedido ao Fluminense, no Nilton Santos, o Botafogo tem mais problemas de olho na sequência do Brasileirão. O técnico Franclim Carvalho tem dois desfalques confirmados na relação para o jogo contra o Vitória, no próximo domingo (16). O zagueiro Justino e o lateral-esquerdo Marçal cumprirão suspensão.
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Justino recebeu o terceiro cartão amarelo no Clássico Vovô. A tendência é que, contra o Vitória, no Barradão, Franclim Carvalho promova a entrada de Lucas Monzón na posição.
Já o experiente Marçal foi expulso no banco de reservas pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo por reclamação acintosa. Na súmula, Bruno Arleu explicou o cartão vermelho.
— Expulsei em razão da segunda advertência o atleta supracitado por persistir em reclamar após receber o primeiro cartão amarelo, ao se levantar do banco de reservas, gesticulando e proferindo de forma agressiva as seguintes palavras: "Tinha que dar amarelo lá, não é pra mim não" — apontou o árbitro.
O Botafogo volta a campo na quinta-feira (13), na altitude de 3.400 metros de Cusco, no Peru, contra o Cienciano, pela fase oitavas de final da Copa Sul-Americana.
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