Fluminense tem novo patrocinador no uniforme do futebol profissional
Empresa de seguros vai ser estampada nos shorts do time principal
O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (5) um novo patrocinador para o futebol profissional. A Mega Seguros fechou acordo com o clube até o fim da temporada e terá sua marca estampada na parte frontal dos shorts da equipe.
A estreia da empresa no uniforme tricolor acontece já neste sábado, no clássico contra o Vasco, às 21h, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
➡️Fluminense tem três novas baixas para clássico contra o Vasco; veja desfalques
A Mega Seguros atua nos segmentos de seguros para automóveis, vida e residências. A empresa é carioca e trabalha também com serviços de assistência 24 horas, rastreamento e atendimento automotivo.
O acordo amplia o grupo de marcas presentes no uniforme do Fluminense nesta temporada. Os valores da parceria não foram divulgados pelo clube.
Contra o Vasco, Fluminense tenta encerrar jejum em clássicos
Além da eliminação recente na Copa do Brasil, o Fluminense busca interromper uma sequência de sete clássicos sem vitória. Curiosamente, o último triunfo sobre um rival carioca aconteceu justamente diante do Vasco, pelo Campeonato Carioca. Por isso, Marcão optou por uma escalação do Fluminense com força para enfrentar o Vasco.
A partida contra o Vasco também abre uma sequência importante no Maracanã. Três dias depois, o Fluminense recebe o Platense pelas quartas de final da Libertadores.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Entre no nosso canal!
Em relação ao confronto contra o Athletico-PR, que terminou empatado por 3 a 3 na Arena da Baixada, a escalação do Fluminense não tem nenhuma novidade. Havia expectativa pelas voltas de Thiago Silva e Hércules, mas o zagueiro foi preservado e o volante sentiu dores no joelho esquerdo nos treinamentos e estão fora.
Tudo sobre
Fluminense
Ruan Sales é relacionado pelo Fluminense pela primeira vez no profissionalHá 55 minutos
Fluminense
Fluminense tem três novas baixas para clássico contra o Vasco; veja desfalquesHá 2 horas
Fluminense
Fluminense define inscritos para as quartas da Libertadores com novidadeHá 6 horas
Fluminense
Fluminense vai com força máxima em busca de 'vingança' contra o VascoHá 11 horas
Futebol Nacional
Por que a rivalidade entre Fluminense e Vasco aumentou nos últimos anos?Há 12 horas
Futebol Nacional
Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letalHá 12 horas
Mais LANCE!