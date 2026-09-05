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Fluminense tem novo patrocinador no uniforme do futebol profissional

Empresa de seguros vai ser estampada nos shorts do time principal

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 19:27
Atualizado há 1 minutos
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Bandeirinha do Fluminense no CT Carlos Castilho
Bandeirinha do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (5) um novo patrocinador para o futebol profissional. A Mega Seguros fechou acordo com o clube até o fim da temporada e terá sua marca estampada na parte frontal dos shorts da equipe.

A estreia da empresa no uniforme tricolor acontece já neste sábado, no clássico contra o Vasco, às 21h, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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➡️Fluminense tem três novas baixas para clássico contra o Vasco; veja desfalques

A Mega Seguros atua nos segmentos de seguros para automóveis, vida e residências. A empresa é carioca e trabalha também com serviços de assistência 24 horas, rastreamento e atendimento automotivo.

O acordo amplia o grupo de marcas presentes no uniforme do Fluminense nesta temporada. Os valores da parceria não foram divulgados pelo clube.

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Contra o Vasco, Fluminense tenta encerrar jejum em clássicos

Além da eliminação recente na Copa do Brasil, o Fluminense busca interromper uma sequência de sete clássicos sem vitória. Curiosamente, o último triunfo sobre um rival carioca aconteceu justamente diante do Vasco, pelo Campeonato Carioca. Por isso, Marcão optou por uma escalação do Fluminense com força para enfrentar o Vasco.

A partida contra o Vasco também abre uma sequência importante no Maracanã. Três dias depois, o Fluminense recebe o Platense pelas quartas de final da Libertadores.

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Em relação ao confronto contra o Athletico-PR, que terminou empatado por 3 a 3 na Arena da Baixada, a escalação do Fluminense não tem nenhuma novidade. Havia expectativa pelas voltas de Thiago Silva e Hércules, mas o zagueiro foi preservado e o volante sentiu dores no joelho esquerdo nos treinamentos e estão fora.

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Lucho Acosta tenta superar a marcação de Paulo Henrique no clássico entre Fluminense e Vasco
Lucho Acosta tenta superar a marcação de Paulo Henrique no clássico entre Fluminense e Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)
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