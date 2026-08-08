Dê suas notas: Botafogo e Fluminense empatam no Nilton Santos Quem foi o melhor em campo? Quem foi mal no jogo? Vote e dê suas notas!

Botafogo e Fluminense empataram em 1 a 1, na noite deste sábado (8), no Estádio Olímpico Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do jogo foi do Botafogo, aos 44 minutos do primeiro tempo, pelos pés de Alex Telles, que acertou sua renovação com o Glorioso ao longo da semana. De longa distância, o lateral-esquerdo acertou um chutaço no ângulo direito do goleiro Fábio.

⚽Golaço de Alex Telles em Botafogo x Fluminense viraliza: 'Absurdo'

O empate do Fluminense veio aos 13 minutos do segundo tempo, com uma cabeçada de Ignácio, dentro da pequena área alvinegra. Minutos antes, o zagueiro recebeu seu terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática para o próximo compromisso do Tricolor pelo Brasileirão.

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⚽Veja os gols de Botafogo x Fluminense: Alex Telles e Ignácio marcam

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O zagueiro Marçal, do Botafogo, foi expulso direto do banco de reservas por reclamação nos minutos finais do jogo.

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Confira a visão do Lance!

🎖️Melhor em campo:

Alex Telles teve atuação de destaque. No encontro com a torcida após sua renovação, o lateral-esquerdo fez um golaço de falta para abrir o placar. Veja o lance:

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📉Ficaram abaixo

Pela quantidade de tempo que teve para analisar o contexto do jogo e resolver o espaço que dava no meio-campo, Franclim Carvalho foi muito criticado. Além do português, as vaias da torcida para Lucas Villalba chamaram atenção.