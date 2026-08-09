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Franclim vê passividade do Botafogo como crucial em empate com o Fluminense

Glorioso abriu o placar com Alex Telles, mas cedeu resultado em segundo tempo ruim

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 00:17
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Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, em entrevista coletiva
Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, em entrevista coletiva

O Botafogo desperdiçou a chance de colar no G-4 do Brasileirão ao empatar com o time misto do Fluminense na noite deste sábado (8), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o técnico Franclim Carvalho analisou a atuação do Glorioso e citou falta de agressividade da equipe no início da segunda etapa.

— Basicamente, esta partida tivemos abaixo do que queríamos e conseguimos fazer. Responsabilidade muito exclusiva do treinador. Acho que os primeiros quinze minutos do segundo tempo foram muito abaixo, principalmente em termos de agressividade. O adversário teve escanteio e, numa terceira bola, digamos assim, fizeram gol. Eles têm gente muito grande, gente muito alta. Fruto da nossa passividade, principalmente nesse início do segundo tempo — analisou o técnico do Botafogo.

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Nos últimos minutos do jogo, o atacante Jordan Barrera, ao correr para disputa no ataque, acabou se lesionando sozinho, foi substituído e encaminhado a um hospital próximo ao Nilton Santos. Franclim fa

— Parece grave. Não consegui falar com ele, então que seja amanhã. Depois, obviamente que é uma situação sempre desagradável, principalmente para o atleta. Se for algo grave... e parece que foi, porque foi sozinho, e ele estava se queixando muito de dor. Portanto, espero que não seja nada grave — comentou.

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O jogo foi especial para o lateral-esquerdo Alex Telles. De contrato renovado, o camisa 13 e capitão do Glorioso fez um lindo gol de falta. O treinador português exaltou a figura do experiente defensor, que é ídolo da torcida.

— Nós, comissão, nós, diretoria, estamos satisfeitos com o Alex. É um dos nossos líderes do grupo, fez um gol que não é mérito da comissão, é qualidade do atleta, qualidade do jogador. Depois, obviamente que estamos satisfeitos com a continuidade do Alex. a diretoria trabalhou para isso E conseguiu. É importante agora manter o nível do ritmo e a qualidade, porque nós vamos precisar muito

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*Matéria em atualização

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