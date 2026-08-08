Botafogo e Fluminense empatam em jogo morno no Nilton Santos Alex Telles e Ignácio fizeram os gols no Clássico Vovô

Em jogo morno no Nilton Santos, na noite deste sábado (8), válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fluminense empataram pelo placar de 1 a 1. Alex Telles abriu o placar com um golaço de falta no fim da primeira etapa, e Ignácio, no começo do segundo tempo, deixou tudo igual.

Com o resultado, o Glorioso foi a 30 pontos na classificação do Brasileirão, perdendo a oportunidade de encostar no G-4. O Tricolor, por sua vez, foi a 35 e permanece na zona de classificação para a próxima Libertadores.

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Botafogo x Fluminense: como foi o jogo?

Ídolo brilha

A primeira etapa não teve lances de muito perigo. O Botafogo tentou assumir o controle com a posse de bola nos pimeiros minutos, mas encontrou muita dificuldade para penetrar na área tricolor. Do outro lado, o técnico Luis Zubeldía viu a equipe assustar em chutes de longe com Otávio e Soteldo.

Era dia de celebração com um ídolo da geração. De contrato renovado por mais dois anos, Alex Telles foi um dos destaques em campo não só pela entrega e energia, mas pela pintura que anotou no Estádio Nilton Santos. Em linda cobrança de falta distante da área, o camisa 13 acertou o ângulo superior direito o goleiro Fábio e "explodiu" a arquibancada da casa alvinegra. Um dia inesquecível para o experiente jogador, que completou 101 jogos.

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Segundo tempo

O Fluminense voltou melhor do intervalo e foi quem deu as cartas em busca do empate, que não demorou a chegar. Com alto volume de jogo explorando os lados, e depois de muitos cruzamento sem que a defesa alvinegra afastasse totalmente, Ignácio aproveitou bola que veio da esquerda e cabeceou para deixar tudo igual — a bola ainda tocou na trave antes de entrar.

A tônica do segundo tempo foi de um Fluminense que soube aproveitar os espaços no meio do Botafogo. Enquanto Franclim lia apenas os lados do gramado, o Tricolor achou atalhos para sair da pressão. Ponto para o técnico do clube das Laranjeiras.

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De modo geral, foi uma segunda etapa morna, sem emoções. Na reta final, a desorganização tomou conta do time da casa, que acumulou erros grosseiros contra um Fluminense satisfeito com o empate.

Botafogo e Fluminense empataram por 1 a 1 no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Aos 13 minutos do segundo tempo, Serna ficou com sobra na esquerda, cortou para o meio e jogou na área. Com Ferraresi caído, Ignácio subiu sozinho e cabeceou como manda o manual, para o chão, e deixou tudo igual para amenizar a situação no Fluminense.

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Deu aula 🏅

Alex Telles teve atuação de destaque. No encontro com a torcida após sua renovação, o lateral-esquerdo fez um golaço de falta para abrir o placar.

Ficaram abaixo 📉

Pela quantidade de tempo que teve para analisar o contexto do jogo e resolver o espaço que dava no meio-campo, Franclim Carvalho foi muito criticado. Além do português, as vaias da torcida para Lucas Villalba chamaram atenção.

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✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 1 🆚 1 Fluminense

Brasileirão - 22ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 8 de agosto de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Luiz Claudio Regazone (Fifa/RJ)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

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Gols: Alex Telles 44'/1ºT (BOT); Ignácio 13'/2ºT (FLU)

Cartões: Ferraresi e Justino (BOT); Luis Zubeldía, Ignácio, Nonato e Samuel Xavier (FLU)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles (Paulinho); Danilo, Medina e Montoro (Danilo Pereira); Lucas Villalba (Matheus Martins), Kauan Toledo (Barrera (Lucas Emanuel)) e Arthur Cabral.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Otávio, Nonato (Lucho Acosta) e Ganso (Hércules); Kevin Serna (Canobbio), Soteldo (Savarino) e Castillo (Hulk).