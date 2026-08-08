Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja gols de Coritiba x Chapecoense: Tiago Coser e Pedro Rocha marcam

Duelo deste sábado (8) foi válido pela 22° rodada do Brasileirão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 21:27
Atualizado há 15 minutos
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Coritiba comemoram gol contra a Chapecoense
Jogadores do Coritiba comemoram gol contra a Chapecoense(Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Coritiba e Chapecoense se enfrentaram, na noite deste sábado (8), em jogo válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira, melhor para o Coxa, que venceu por 2 a 1, com gols do zagueiro Tiago Coser e Pedro Rocha. Veja abaixo:

Como foi o jogo entre Coritiba e Chapecoense

O Coritiba voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao superar a Chapecoense por 2 a 1, neste sábado, no Couto Pereira. O Coxa construiu a vantagem com gols de Tiago Coser e Pedro Rocha, mas viu a equipe catarinense descontar nos minutos finais com Túlio Eduardo.

continua após a publicidade

O time paranaense começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Josué, Tiago Coser apareceu bem na área e desviou de cabeça para marcar o primeiro gol da partida.

A Chapecoense tentou reagir e buscou espaços para empatar, mas o Coritiba seguiu criando as principais oportunidades. Na reta final do segundo tempo, o Coxa ampliou a vantagem: Lavega fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Pedro Rocha, que bateu de primeira dentro da área para fazer 2 a 0.

continua após a publicidade

Já nos acréscimos, a Chape ainda conseguiu diminuir. Túlio Eduardo aproveitou a oportunidade e marcou o gol que colocou emoção nos minutos finais, mas o Coritiba conseguiu segurar a pressão e confirmou a vitória por 2 a 1.

💥Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.

Jogadores do Coritiba comemoram gol contra a Chapecoense
Jogadores do Coritiba comemoram gol contra a Chapecoense, na noite deste sábado (8), em jogo válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Tiago Coser, de cabeça, abriu o placar. Pedro Rocha ampliou e Tulio Eduardo deu números finais ao duelo no Couto Pereira. Jacy, do Coxa, caiu no túnel e teve que sair de campo. (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Alex Telles fez golaço para o Botafogo contra o Fluminense

Futebol Nacional

Dê suas notas: Botafogo e Fluminense empatam no Nilton Santos

Há 57 minutos
Botafogo e Fluminense empataram no Nilton Santos

Futebol Nacional

Botafogo e Fluminense empatam em jogo morno no Nilton Santos

Há 1 hora
Coritiba está vencendo a Chapecoense (Foto: Gabriel Thá/Coritiba)

Futebol Nacional

Coritiba x Chapecoense: Jacy cai em buraco ao comemorar gol anulado

Há 1 hora
Ignácio deixa tudo igual no placar do Nilton Santos

Fora de Campo

Veja gol em Botafogo x Fluminense: Ignacio iguala tudo

Há 2 horas
Bernard Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Bernard alerta sobre pontos perdidos pelo Atlético e cobra reação: 'Começar a conquistar'

Há 2 horas
Barba Domínguez em Remo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Domínguez vê Atlético superior e lamenta empate: 'Sabor amargo'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Everson movimenta web após desempenho abaixo do esperado (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Torcedores reprovam Everson após gol do Remo no Atlético-MG

Disputa em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dê suas notas: avalie as atuações em Remo x Atlético-MG

Disputa em Atlético x Remo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Em jogo movimentado, Remo e Atlético-MG empatam pelo Brasileirão

Criticado, Arboleda não desempenha bem contra o Grêmio no Brasileirão (Foto: Victor Froes/Agência F8/Folhapress)

Jornalista critica Arboleda após São Paulo x Grêmio

Jadson na delegacia

Jadson, ex-Corinthians, é preso sob acusação de violência doméstica

Vestiário do Botafogo para o clássico com o Fluminense

Botafogo tem mudanças no ataque para enfrentar o Fluminense; veja escalação

Rafinha do São Paulo

Rafinha cobra arbitragem após derrota do São Paulo

Dorival Junior em coletiva

Dorival Júnior dispara sobre fase do São Paulo: 'Preocupação'

Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama

Após Sosa e Colidio, qual a prioridade do Vasco no mercado de transferências?

Gabriel Taliari busca empate para o Remo contra Atlético-MG (Foto: Reprodução/Clubedoremo)

Veja gols em Remo x Atlético-MG: Taliari empata para o leão

Grêmio e São Paulo em campo

São Paulo não vence há mais de 100 dias no Brasileirão

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians tem desfalque de última hora para enfrentar o Bragantino

Marcos Antonio lamentando

Marcos Antônio faz forte desabafo após derrota do São Paulo