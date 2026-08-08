Veja gols de Coritiba x Chapecoense: Tiago Coser e Pedro Rocha marcam
Duelo deste sábado (8) foi válido pela 22° rodada do Brasileirão
Coritiba e Chapecoense se enfrentaram, na noite deste sábado (8), em jogo válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira, melhor para o Coxa, que venceu por 2 a 1, com gols do zagueiro Tiago Coser e Pedro Rocha. Veja abaixo:
Como foi o jogo entre Coritiba e Chapecoense
O Coritiba voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao superar a Chapecoense por 2 a 1, neste sábado, no Couto Pereira. O Coxa construiu a vantagem com gols de Tiago Coser e Pedro Rocha, mas viu a equipe catarinense descontar nos minutos finais com Túlio Eduardo.
O time paranaense começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Josué, Tiago Coser apareceu bem na área e desviou de cabeça para marcar o primeiro gol da partida.
A Chapecoense tentou reagir e buscou espaços para empatar, mas o Coritiba seguiu criando as principais oportunidades. Na reta final do segundo tempo, o Coxa ampliou a vantagem: Lavega fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Pedro Rocha, que bateu de primeira dentro da área para fazer 2 a 0.
Já nos acréscimos, a Chape ainda conseguiu diminuir. Túlio Eduardo aproveitou a oportunidade e marcou o gol que colocou emoção nos minutos finais, mas o Coritiba conseguiu segurar a pressão e confirmou a vitória por 2 a 1.
💥Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Dê suas notas: Botafogo e Fluminense empatam no Nilton SantosHá 57 minutos
Futebol Nacional
Botafogo e Fluminense empatam em jogo morno no Nilton SantosHá 1 hora
Futebol Nacional
Coritiba x Chapecoense: Jacy cai em buraco ao comemorar gol anuladoHá 1 hora
Fora de Campo
Veja gol em Botafogo x Fluminense: Ignacio iguala tudoHá 2 horas
Atlético Mineiro
Bernard alerta sobre pontos perdidos pelo Atlético e cobra reação: 'Começar a conquistar'Há 2 horas
Atlético Mineiro
Domínguez vê Atlético superior e lamenta empate: 'Sabor amargo'Há 2 horas
Mais LANCE!