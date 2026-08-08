Veja gol em Botafogo x Fluminense: Ignacio iguala tudo Times ficam apenas no empate por 1 a 1

O Botafogo empatou com o Fluminense por 1 a 1, no estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é importante na briga na parte de cima da tabela, pois os dois clubes buscam a classificação direta para a Libertadores. A partida aconteceu neste sábado (8), às 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

O Clássico Vovô teve os dois rivais em momentos distintos da temporada, apesar do que indica a classificação do Brasileirão. Em 4º, o Fluminense não sabe o que é vencer desde o retorno do calendário após a Copa do Mundo e ainda sofre a eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, na última quarta-feira.

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Veja gol em Botafogo x Fluminense

Botafogo x Fluminense: como foi o jogo?

Ídolo brilha

Texto de Fernanda Gondim e Leonardo Bessa

A primeira etapa não teve lances de muito perigo. O Botafogo tentou assumir o controle com a posse de bola nos pimeiros minutos, mas encontrou muita dificuldade para penetrar na área tricolor. Do outro lado, o técnico Luis Zubeldía viu a equipe assustar em chutes de longe com Otávio e Soteldo.

Era dia de celebração com um ídolo da geração. De contrato renovado por mais dois anos, Alex Telles foi um dos destaques em campo não só pela entrega e energia, mas pela pintura que anotou no Estádio Nilton Santos. Em linda cobrança de falta distante da área, o camisa 13 acertou o ângulo superior direito o goleiro Fábio e "explodiu" a arquibancada da casa alvinegra. Um dia inesquecível para o experiente jogador, que completou 101 jogos.

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Segundo tempo

O Fluminense voltou melhor do intervalo e foi quem deu as cartas em busca do empate, que não demorou a chegar. Com alto volume de jogo explorando os lados, e depois de muitos cruzamento sem que a defesa alvinegra afastasse totalmente, Ignácio aproveitou bola que veio da esquerda e cabeceou para deixar tudo igual — a bola ainda tocou na trave antes de entrar.

A tônica do segundo tempo foi de um Fluminense que soube aproveitar os espaços no meio do Botafogo. Enquanto Franclim lia apenas os lados do gramado, o Tricolor achou atalhos para sair da pressão. Ponto para o técnico do clube das Laranjeiras.

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De modo geral, foi uma segunda etapa morna, sem emoções. Na reta final, a desorganização tomou conta do time da casa, que acumulou erros grosseiros contra um Fluminense satisfeito com o empate.

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