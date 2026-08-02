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AO VIVO: Assista a Villa Nova x Aymorés, pelo Módulo II do Mineiro, no Lance!TV

Duelo é válido pela ida da semifinal do estadual

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 14:15
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Neste domingo (2), Villa Nova e Aymorés se enfrentam pela ida da semifinal do Módulo II do Campeonato Mineiro de 2026. A bola rola às 16h (de Brasília), no Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). A transmissão acontece ao vivo e com imagens no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

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O confronto contará com narração de Lucas Borges e comentários de Felipe Ruggeri. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio que dá acesso à elite do futebol mineiro, se inicia minutos antes de a bola rolar, às 15h45 (de Brasília).

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⚽ Villa Nova x Aymorés: como chegam as equipes?

Mandante da ida por estar abaixo na classificação geral, o Villa surpreendeu o estado ao derrubar o Valeriodoce, dono de uma das melhores campanhas da fase inicial. Após empatar na ida em casa, a equipe de Douglas Ferreira buscou o resultado no Israel Pinheiro e venceu por 1 a 0, com gol de Falcão. Agora, a missão é semelhante, já que decide a fase semifinal longe de seus domínios.

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Douglas Ferreira - Villa Nova
Douglas Ferreira comanda o Villa Nova diante do Aymorés (Foto: Giuseppe da Mota/Vila Nova)

O Aymorés, por sua vez, fez o caminho inverso. O time comandado por Alexandre Lopes enfrentou o Boa Esporte e venceu a ida em casa por 2 a 0, com Gilvan e Bruninho encontrando as redes. Na volta, em pleno Coleto de Paula, saiu atrás do marcador, mas viu Luizão deixar tudo igual e sustentou a vantagem. Na semi, poderá contar com o apoio do Estádio Paulo Paschoalino para conquistar o acesso.

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Alexandre Lopes - Aymorés
Alexandre Lopes conduz o Aymorés diante do Villa Nova (Foto: Igor Adler/Aymorés)

⬆️ O outro lado da chave - Módulo II do Mineiro

Na outra semifinal, o Democrata de Sete Lagoas, que confirmou o favoritismo diante do Patrocinense, encara o Mamoré, que derrubou o Uberaba na maior surpresa da fase de quartas de final. O Sapo manda o jogo de ida no Bernardo Rubinger de Queiroz, com bola em jogo também neste domingo, às 16h15 (de Brasília).

Vale lembrar que os dois times que passam para a final se garantem na elite do futebol mineiro em 2027. A dupla substituirá o Athletic Club e Democrata de Governador Valadares no Módulo I do próximo ano.

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