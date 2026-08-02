Árbitro denuncia racismo em jogo sub-15 e registra ocorrência Marcos Roberto de Jesus Nunes foi chamado de "macaco" por um torcedor durante partida entre Votoraty e Referência

O árbitro Marcos Roberto de Jesus Nunes foi vítima de racismo durante a partida entre Votoraty e Referência, pelo Campeonato Paulista Sub-15, disputada no último sábado (1º), em Votorantim (SP). Após ser informado de que um torcedor o chamou de "macaco" ao fim do primeiro tempo, o juiz acionou o protocolo antirracista da Federação Paulista de Futebol (FPF), deixou o gramado no intervalo e seguiu para a delegacia para registrar boletim de ocorrência.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Segundo as informações divulgadas, o torcedor foi identificado pela equipe de segurança do estádio e permaneceu sob acompanhamento até a chegada da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM). Na sequência, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Votorantim para as providências legais. O árbitro também compareceu à unidade para prestar depoimento.

continua após a publicidade

Árbitro relata episódio nas redes sociais

Após o ocorrido, Marcos Roberto publicou um desabafo nas redes sociais e relatou o impacto das ofensas.

— Fui chamado de MACACO, palavras que foram ouvidas claramente pela equipe de apoio e pela segurança do evento. Ouvir que isso aconteceu com outra pessoa já é extremamente triste e doloroso. Mas sentir na pele é devastador. A sensação de impotência é tão grande que te faz chorar — escreveu.

O árbitro também fez uma reflexão sobre o racismo no futebol brasileiro.

— Na época da Copa do Mundo, ouvi muitas pessoas dizendo que não torceriam para a Argentina porque lá eles são racistas. Olhem para o nosso próprio quintal. O problema que apontamos lá fora também é o nosso — completou.

continua após a publicidade

Clubes, Prefeitura e FPF se manifestam

Em nota oficial, o Votoraty afirmou que repudia qualquer ato de racismo ou discriminação e informou que prestou apoio ao árbitro, além de se colocar à disposição para colaborar com a apuração dos fatos.

Já a Federação Paulista de Futebol (FPF) declarou que o protocolo do Tratado pela Diversidade e Contra a Intolerância no Futebol Paulista foi acionado pela equipe de arbitragem e informou que acompanhará a apuração do caso junto às autoridades competentes, reforçando que não compactua com qualquer forma de racismo ou discriminação.

continua após a publicidade

A Prefeitura de Votorantim também condenou o episódio e informou que o torcedor foi identificado pela segurança privada do estádio e encaminhado às autoridades policiais. O município reafirmou seu compromisso com o combate ao racismo, à injúria racial e à discriminação.

Prefeitura de Votorantim divulga nota oficial sobre caso de racismo em jogo do Paulista Sub-15 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votorantim)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.