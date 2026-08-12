Cruzeiro e Flamengo ficam no empate pela Libertadores As equipes se enfrentam novamente na próxima quarta-feira, no Maracanã

Na primeira partida entre Cruzeiro e Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores, o placar ficou igual no Mineirão. As equipes empataram em 1 a 1 em jogo realizado nesta quarta-feira (12), com gols de Arroyo e Paquetá.

Em igualdade, Cruzeiro e Flamengo decidem a vaga nas quartas de final na próxima quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Primeiro tempo equilibrado de poucas oportunidades

O Cruzeiro teve a primeira grande chance, quando Wesley inverteu bola para Arroyo na direita, que finalizou com o peito o cruzamento para fora. A resposta rubro-negra veio em forma de pressão, mas com dificuldade para finalizar as jogadas. Lino arriscou de fora da área, mas Otávio espalmou para fora.

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Wesley tenta finalização com o peito Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

A primeira grande oportunidade do Flamengo surgiu em contra-ataque com Ayrton Lucas e terminou com finalização de Bruno Henrique por cima do gol. Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais faltoso.

Arroyo faz golaço, mas Paquetá arranca empate

A segunda etapa começou equilibrada, até que, aos oito minutos, Arroyo abriu o placar. O camisa 99 dominou invertida de letra, avançou pela direita, cortou a defesa e chutou no ângulo de Rossi. Com a vantagem, os donos da casa partiram para cima.

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Jorginho respondeu para o Flamengo, mas Otávio fez boa defesa. O empate rubro-negro veio aos 22 minutos, com Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar na partida. Emerson Royal teve chance de virar, mas Otávio fez milagre. Na reta final, o camisa 81 fez mais uma boa defesa, e William quase recolocou a Raposa à frente.

Paquetá comemora gol do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

A entrada de Lucas Paquetá mudou a partida para o Flamengo. Enquanto tentava reagir em campo, o meio-campista aproveitou bobeada da defesa celeste e empatou.

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Deu aula 🏅

Arroyo foi o autor do lance mais importante da noite ao abrir o placar em jogada individual pela direita. Do outro lado, Lucas Paquetá precisou de apenas um minuto em campo para igualar o marcador.

Ficou abaixo 📉

Enquanto isso, Ayrton Lucas ficou abaixo do esperado do lado carioca. No time dos mineiros, Kaique Kenji teve chance de tabelar com Kaio Jorge no final, mas não conseguiu.

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Ei, juiz! 📣

O primeiro tempo de Cruzeiro e Flamengo, desta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Para o especialista Paulo César de Oliveira, a equipe celeste deveria ter tido um jogador expulso.

A polêmica aconteceu no início do confronto. O cronômetro marcava 10 minutos, quando Matheus Henrique acertou um carrinho forte em Bruno Henrique em disputa no meio de campo. A arbitragem aplicou apenas cartão amarelo pela falta.

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Na segunda etapa, os cruzeirenses reclamaram muito da falta que deu origem ao gol do Flamengo e também de um lance envolvendo Matheus Pereira dentro da área.

✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 FLAMENGO

Libertadores - jogo de ida das oitavas de final

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG

🥅 Gols: Arroyo, 8'/2°T (1-0), Paquetá, 22'/2T (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Henrique e Gerson (CRU); Arrascaeta (FLA)

🟥 Cartões vermelhos: -

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CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique (Zé Lucas), Gerson, Matheus Pereira; Wesley (Kenji), Arroyo (João Costa), Kaio Jorge

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Paquetá); Plata (Varela), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Carrascal).

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Yael Falcon (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)

📺 VAR: Juan Soto (ARG)

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