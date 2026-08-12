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Cuello celebra vitória e destaca sequência invicta do Atlético: 'Mostra do trabalho'

Atacante marcou o gol da vitória do Galo e que deu a vantagem na Sul-Americana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
12/08/2026 21:52
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Cuello em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cuello em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético conquistou um grande resultado nesta quarta-feira (12), em Bragança Paulista, ao vencer o Bragantino por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Autor do gol da vitória, Cuello celebrou o resultado e valorizou o bom momento vivido pelo Galo, que segue em sequência invicta.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético conquistou um grande resultado nesta quarta-feira (12), em Bragança Paulista, ao vencer o Bragantino por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Autor do gol da vitória, Cuello celebrou o resultado e valorizou o bom momento vivido pelo Galo, que segue em sequência invicta.

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Após a partida, o atacante comemorou a vantagem e também explicou por que não comemorou o gol marcado contra o Bragantino. Cuello destacou o respeito pelo clube paulista, que foi importante no início de sua trajetória no futebol brasileiro, mas ressaltou a felicidade por defender atualmente o Atlético.

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— O resultado é importante. Graças a Deus, a gente conseguiu uma vantagem pequena, mas boa para o jogo na nossa casa. Em respeito à comemoração, eu tenho muito respeito pelo Bragantino, que foi aqui que me abriu as portas para mostrar o meu futebol no futebol brasileiro. Mas hoje estou no Atlético Mineiro, fico muito feliz por vestir essa camisa, honrado, e agradeço a Deus por esse gol, que nos deu uma vantagem — disse o atacante.

Cuello também comentou a sequência positiva do Atlético e destacou que o momento vivido pela equipe é resultado do trabalho realizado durante a preparação e ao longo dos últimos jogos. Apesar da vantagem conquistada fora de casa, o jogador reforçou que o time ainda precisa manter o foco.

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— É a mostra do nosso trabalho, né? A gente sabe que vem fazendo grandes coisas. Fizemos uma grande intertemporada. Então, ficamos muito felizes pela vantagem, mas não para por aqui. Seguimos trabalhando — afirmou.

Cuello em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cuello em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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