Cuello celebra vitória e destaca sequência invicta do Atlético: 'Mostra do trabalho' Atacante marcou o gol da vitória do Galo e que deu a vantagem na Sul-Americana

O Atlético conquistou um grande resultado nesta quarta-feira (12), em Bragança Paulista, ao vencer o Bragantino por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Autor do gol da vitória, Cuello celebrou o resultado e valorizou o bom momento vivido pelo Galo, que segue em sequência invicta.

O Atlético conquistou um grande resultado nesta quarta-feira (12), em Bragança Paulista, ao vencer o Bragantino por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Autor do gol da vitória, Cuello celebrou o resultado e valorizou o bom momento vivido pelo Galo, que segue em sequência invicta.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Após a partida, o atacante comemorou a vantagem e também explicou por que não comemorou o gol marcado contra o Bragantino. Cuello destacou o respeito pelo clube paulista, que foi importante no início de sua trajetória no futebol brasileiro, mas ressaltou a felicidade por defender atualmente o Atlético.

continua após a publicidade

— O resultado é importante. Graças a Deus, a gente conseguiu uma vantagem pequena, mas boa para o jogo na nossa casa. Em respeito à comemoração, eu tenho muito respeito pelo Bragantino, que foi aqui que me abriu as portas para mostrar o meu futebol no futebol brasileiro. Mas hoje estou no Atlético Mineiro, fico muito feliz por vestir essa camisa, honrado, e agradeço a Deus por esse gol, que nos deu uma vantagem — disse o atacante.

Cuello também comentou a sequência positiva do Atlético e destacou que o momento vivido pela equipe é resultado do trabalho realizado durante a preparação e ao longo dos últimos jogos. Apesar da vantagem conquistada fora de casa, o jogador reforçou que o time ainda precisa manter o foco.

continua após a publicidade

— É a mostra do nosso trabalho, né? A gente sabe que vem fazendo grandes coisas. Fizemos uma grande intertemporada. Então, ficamos muito felizes pela vantagem, mas não para por aqui. Seguimos trabalhando — afirmou.

Cuello em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.