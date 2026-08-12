Cruzeiro x Flamengo: torcedores visitantes invadem o Mineirão, e PM reage com violência Confusão toma conta do acesso ao setor destinado aos rubro-negros antes do jogo pela Libertadores

Um grupo de torcedores do Flamengo invadiu o acesso ao Mineirão nesta quarta-feira (12), momentos antes do duelo com o Cruzeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) reagiu com violência para impedir a entrada dos rubro-negros.

A confusão começou com a dificuldade de acessar o estádio por parte dos torcedores do clube carioca, cerca de 45 minutos antes do início da partida, marcada para as 21h30 (de Brasília). Impacientes, alguns rubro-negros saltaram as catracas e foram reprimidos pelos policiais, que usaram cacetetes e gás de pimenta contra os flamenguistas.

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As cenas de violência seguiram, e as catracas foram liberadas para a entrada dos torcedores. Posteriormente, contudo, os portões foram completamente fechados, e parte dos rubro-negros que tentavam acessar o Mineirão foi novamente barrada.

O caos, então, se alastrou. Alguns torcedores impedidos de adentrar o estádio reagiram com grades atiradas no chão, e a Polícia voltou a usar de violência, gás de pimenta e cavalaria para reprimir a confusão.

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*Matéria em atualização