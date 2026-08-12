Dê suas notas: avalie as atuações em Bragantino x Atlético-MG
Como você avalia a atuação dos jogadores do Atlético? Vote e dê suas notas!
O Atlético venceu o Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista, nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Cuello marcou o gol da vitória no segundo tempo, após receber belo passe de Igor Gomes. Agora, o Galo leva a vantagem para o duelo de volta, na próxima quarta-feira (19), na Arena MRV. Como você avalia a atuação dos jogadores do Atlético? Vote e dê suas notas!
Bragantino x Atlético-MG: como foi o jogo?
Primeiro tempo
A primeira etapa foi marcada por muita disputa, com as duas equipes buscando o ataque, mas encontrando dificuldades no acabamento das jogadas. De ambos os lados, as melhores oportunidades surgiam quando os times aceleravam as ações, conseguiam realizar transições rápidas e davam profundidade pelos lados do campo. No entanto, nenhuma das equipes conseguiu ter qualidade na conclusão para abrir o placar antes do intervalo.
Segundo Tempo
No segundo tempo, o Bragantino esteve mais presente no campo de ataque, mas encontrou uma defesa atleticana bem organizada, que conseguiu neutralizar as principais investidas da equipe paulista. O Galo, por sua vez, aproveitava os espaços para buscar os contra-ataques. Em uma dessas jogadas rápidas, o Atlético conseguiu explorar a velocidade e abriu o placar. Igor Gomes encontrou Cuello com um belo passe pelo alto. O atacante ganhou da defesa, passou pelo goleiro e marcou o gol que garantiu a vitória atleticana em Bragança Paulista.
Ficha do jogo
Bragantino 0 x 1 Atlético-MG
Ida - oitavas de final - Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista)
🥅 Gols: Cuello (CAM)
🟨 Cartões amarelos: Juninho Capixaba, Lucas Barbosa (RBB)
🟥 Cartões vermelhos: -
RB Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustin Sant'Anna, Guzman Rodriguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Vinicinho e Eduardo Sasha
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco (Vitor Hugo) e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo (Igor Gomes) e Bernard (Alan Minda); Cuello (Cissé) e Reinier (Cassierra)
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