Artur Jorge critica arbitragem após empate do Cruzeiro: 'Pareceu teatro do jogador do Flamengo' O treinador avaliou a partida de ida das oitavas de final da Libertadores

O treinador Artur Jorge avaliou o empate em 1 a 1 do Cruzeiro contra o Flamengo na noite desta quarta-feira (13), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Em sua análise, o árbitro errou no lance que originou o gol rubro-negro.

– Considerando o segundo tempo, o Cruzeiro teve um bom momento. Até fazer o gol, fomos competentes e competitivos. Trabalhamos muito. Aproveito para falar com a torcida: gostei de como nos apoiaram e ajudaram a nos manter incentivados para lutar por eles. Sentimos dificuldades nos primeiros 15 minutos. Quando ajustamos, tivemos mais capacidade para anular o adversário, que joga muito bem. No intervalo, fizemos correções e tiramos o Flamengo da zona de conforto, fomos mais pacientes e calmos com a bola – analisou Artur Jorge.

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– Em relação ao lance do gol do Flamengo, não gostei. Estava na linha do lance que aconteceu a falta que originou o gol. Eu e o bandeirinha não vimos falta, ele me disse nada. Não vimos falta. Já vi as imagens, não foram claras. Faz diferença porque é um lance que resulta no gol do adversário. No mata-mata faz diferença essa vantagem. Eu não vi falta, o bandeirinha também não viu. Por isso protestei. Ele ficou surpreso como eu. Pareceu teatro do jogador do Flamengo, resultou no gol de empate, são detalhes que definem quem passa e quem fica. – criticou o treinador.

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Primeiro tempo equilibrado de poucas oportunidades

O Cruzeiro criou a primeira grande chance quando Wesley lançou para Arroyo na direita, que finalizou com o peito cruzamento para fora. A resposta do Flamengo foi pressão, mas encontrava dificuldade para concluir as jogadas. Lino arriscou de fora da área, mas Otávio espalmou para a linha de fundo.

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Wesley tenta finalização com o peito Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

A primeira grande oportunidade do Flamengo surgiu em contra-ataque com Ayrton Lucas e terminou com finalização de Bruno Henrique por cima do gol. Na reta final do primeiro tempo, o jogo ficou mais faltoso.

Arroyo faz golaço, mas Paquetá arranca empate

A segunda etapa começou equilibrada até que, aos oito minutos, Arroyo abriu o placar. O camisa 99 dominou invertida de letra, avançou pela direita, cortou a defesa e chutou no ângulo de Rossi. Com a vantagem, os donos da casa passaram a atacar.

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Jorginho respondeu para o Flamengo, mas Otávio fez boa defesa. O empate rubro-negro veio aos 22 minutos, com Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar na partida. Emerson Royal teve chance de virar, mas Otávio fez milagre. Na reta final, o camisa 81 realizou outra boa intervenção, e William quase recolocou a Raposa à frente.

Paquetá comemora gol do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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